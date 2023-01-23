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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ совершила в Украине столько преступлений, что не справится ни одна правоохранительная система – правозащитник

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Захаров рассказал о сотрудничестве правозащитников с правоохранителями
Захаров рассказал о сотрудничестве правозащитников с правоохранителями
Скриншот: Open Ukraine / YouTube

В ходе вторжения в Украину российские войска совершают много военных преступлений. Об этом 23 января в ходе выступления на Киевском форуме по безопасности заявил глава правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Захаров.

"Совершено столько преступлений, что с ними не справится ни одна правоохранительная система мира, в том числе и украинская. Тем не менее сейчас необходимо сделать все, чтобы зафиксировать все эти преступления, задокументировать их, собрать доказательства и постепенно включать в процесс расследования", – сказал он.

По словам правозащитника, "необходимо расширять институционально возможности того, чтобы это можно было расследовать и наказать".

Захаров отметил, что в общую базу данных более 30 правозащитных организаций, которые в марте 2022 года объединились в инициативу "Трибунал для [президента РФ Владимира] Путина", внесено уже более 30,5 тыс. преступлений.

"Мы договорились о сотрудничестве с правоохранительными органами, мы уже предоставили доступ к этой базе данных всем этим институтам, и они могут брать информацию для проведения расследований", – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Офиса генпрокурора Украины, с 24 февраля 2022 года по 23 января 2023 года зафиксировано 65 660 преступлений агрессии и военных преступлений.

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, ФранцияГермания и Латвия).

В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе президент РФ Владимир Путин, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Евгений Захаров, война, правозащитники, вторжение, правоохранители, расследование, преступление, война России против Украины, Киевский форум по безопасности
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