РФ совершила в Украине столько преступлений, что не справится ни одна правоохранительная система – правозащитник

"Совершено столько преступлений, что с ними не справится ни одна правоохранительная система мира, в том числе и украинская. Тем не менее сейчас необходимо сделать все, чтобы зафиксировать все эти преступления, задокументировать их, собрать доказательства и постепенно включать в процесс расследования", – сказал он.
По словам правозащитника, "необходимо расширять институционально возможности того, чтобы это можно было расследовать и наказать".
Захаров отметил, что в общую базу данных более 30 правозащитных организаций, которые в марте 2022 года объединились в инициативу "Трибунал для [президента РФ Владимира] Путина", внесено уже более 30,5 тыс. преступлений.
"Мы договорились о сотрудничестве с правоохранительными органами, мы уже предоставили доступ к этой базе данных всем этим институтам, и они могут брать информацию для проведения расследований", – объяснил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Офиса генпрокурора Украины, с 24 февраля 2022 года по 23 января 2023 года зафиксировано 65 660 преступлений агрессии и военных преступлений.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).
В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе президент РФ Владимир Путин, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.