РФ совершила в Украине столько преступлений, что не справится ни одна правоохранительная система – правозащитник

"Совершено столько преступлений, что с ними не справится ни одна правоохранительная система мира, в том числе и украинская. Тем не менее сейчас необходимо сделать все, чтобы зафиксировать все эти преступления, задокументировать их, собрать доказательства и постепенно включать в процесс расследования", – сказал он.

По словам правозащитника, "необходимо расширять институционально возможности того, чтобы это можно было расследовать и наказать".

Захаров отметил, что в общую базу данных более 30 правозащитных организаций, которые в марте 2022 года объединились в инициативу "Трибунал для [президента РФ Владимира] Путина", внесено уже более 30,5 тыс. преступлений.

"Мы договорились о сотрудничестве с правоохранительными органами, мы уже предоставили доступ к этой базе данных всем этим институтам, и они могут брать информацию для проведения расследований", – объяснил он.

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