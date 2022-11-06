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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ является государством-вампиром, высасывающим жизнь с территорий, на которые вторгается – Ермак

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Ермак о российской агрессии: Мир должен помочь Украине остановить зверя
Ермак о российской агрессии: Мир должен помочь Украине остановить зверя
Фото: president.gov.ua

В отношении Украины страна-террорист Россия ведет себя как вампир, заявил 5 ноября в Twitter глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"РФ является государством-вампиром, высасывающим жизнь с территорий, на которые вторгается, и приносит духовную и физическую тьму. Относительно Украины РФ ведет себя как типичный допельгангер (двойник человека, появляющийся как темная сторона личности. – "ГОРДОН") из готических романов", – написал он.

Ермак считает, что "мир должен помочь Украине остановить зверя и отправить его в вечные сумерки изоляции".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

О том, что на оккупированных территориях российские военнослужащие совершают военные преступления, заявляли украинские властизападные государства и международные правозащитные организации.

По данным правозащитной организации Human Rights Watch, расстрелы и изнасилования мирных жителей были зафиксированы в населенных пунктах Киевской, Харьковской и Черниговской областей, которые находились под контролем российских оккупантов.

Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления.

Сейчас вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах: Международном суде ООН, Международном уголовном суде и Европейском суде по правам человека. Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала создание международного трибунала для расследования преступлений России в Украине. Этот трибунал, как сказано в резолюции, должен иметь полномочия выдавать международные ордера на арест, "не ограниченные иммунитетом главы государства или правительства".

Также Россия массирован обстреливает гражданскую инфраструктуру Украины, в связи с чем в стране введен режим экономии электроэнергии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, оккупация, российская агрессия, война России против Украины, Андрей Ермак, российские оккупанты
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