"Россия до сих пор не поняла, что ее жестокость лишь укрепляет решительность Украины". Бринк отреагировала на ракетный удар оккупантов по жилым домам

Бринк констатировала, что российские ракеты снова применяются для разрушения украинских жилых домов, которое влечет за собой человеческие жертвы Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

"Еще больше жизней трагически потеряно, когда российские ракеты попали в очередной жилой дом", – написала она.

Бринк констатировала, что страна-агрессор своими жестокими действиями побуждает Украину и партнеров быть решительнее и сплоченней.

"Россия до сих пор не поняла, что ее жестокость лишь укрепляет решительность Украины и углубляет нашу приверженность поддержке Украины в ее борьбе", – резюмировала посол США.

Ще більше життів трагічно втрачено, коли російські ракети влучили в черговий житловий будинок. Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України та поглиблює нашу відданість підтримці * у її боротьбі. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 28, 2023

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя российский ракетный удар, заявил, что "российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира" – и получит его.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба что подобные обстрелы – это "ответ России на все мирные инициативы". Он призвал "выгнать Россию из Украины" и предоставить ВСУ самолеты F-16.