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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россия до сих пор не поняла, что ее жестокость лишь укрепляет решительность Украины". Бринк отреагировала на ракетный удар оккупантов по жилым домам

Бринк констатировала, что российские ракеты снова применяются для разрушения украинских жилых домов, которое влечет за собой человеческие жертвы
Бринк констатировала, что российские ракеты снова применяются для разрушения украинских жилых домов, которое влечет за собой человеческие жертвы
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на массированный российский обстрел Украины, в результате которого в жилых домах погибли мирные жители. Заявление Бринк опубликовано 28 апреля в Twitter

"Еще больше жизней трагически потеряно, когда российские ракеты попали в очередной жилой дом", – написала она.

Бринк констатировала, что страна-агрессор своими жестокими действиями побуждает Украину и партнеров быть решительнее и сплоченней.

"Россия до сих пор не поняла, что ее жестокость лишь укрепляет решительность Украины и углубляет нашу приверженность поддержке Украины в ее борьбе", – резюмировала посол США.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя российский ракетный удар, заявил, что "российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира" – и получит его.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба  что подобные обстрелы – это "ответ России на все мирные инициативы". Он призвал "выгнать Россию из Украины" и предоставить ВСУ самолеты F-16.

Контекст:

В ночь на 28 апреля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Власти предупредили о ракетной опасности. Во время воздушной тревоги в ряде регионов слышали взрывы. 

По данным командующего Воздушными силами генерал-лейтенанта Николая Олещука, ПВО Украины уничтожила 21 из 23 крылатых ракет, запущенных Россией, а также два беспилотника. "К сожалению, поражены не все воздушные цели", – написал Олещук.

В Умани в результате атаки погибли 10 человек, в том числе дети, пострадали 18 человек (из них 11 госпитализированы). По предварительным данным МВД, в многоэтажку попала ракета Х-101, всего повреждены ударом 10 многоэтажных домов. 

В Днепре ракетный удар оккупантов унес жизни двух человек, в том числе двухлетней девочки, еще три человека пострадали. В Украинке Киевской области есть двое раненых в результате падения обломков российских ракет.

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