Россия должна проиграть. Другой цели у мира быть не может – Зеленский

"Также мир знает: Россию можно остановить. Это общий интерес. Остановить силой наших воинов – на передовой. Нашим оружием – как украинским, так и тем, которое мы получаем от партнеров. Силой права, то есть санкциями, требующими постоянного усиления, а также нашей совместной работой ради справедливости. Каждое проявление российского террора, каждый день агрессии – это дополнительные аргументы, что все это должно завершиться в трибунале – в новом Нюрнберге по рашизму", – сказал президент.

Никто не может чувствовать себя безопасно, пока агрессор не разбит, добавил Зеленский. Он заявил, что Россия "уничтожает жизнь и людей", и использует ракеты – против музеев, а управляемые авиабомбы – против церквей.

"Россия должна проиграть. Другой цели у мира быть не может. Ибо все остальное – это проигрыш жизни, это проигрыш права, это проигрыш собственному миру", – сказал глава государства.

ВИДЕО

Видео: Офіс Президента України / YouTube