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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия должна проиграть. Другой цели у мира быть не может – Зеленский

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Зеленский: Россию можно остановить
Зеленский: Россию можно остановить
Фото: president.gov.ua

Общий интерес мира – остановить Россию, заявил во время вечернего обращения 25 апреля президент Украины Владимир Зеленский. Видео обращения опубликовала его пресс-служба.

"Также мир знает: Россию можно остановить. Это общий интерес. Остановить силой наших воинов – на передовой. Нашим оружием – как украинским, так и тем, которое мы получаем от партнеров. Силой права, то есть санкциями, требующими постоянного усиления, а также нашей совместной работой ради справедливости. Каждое проявление российского террора, каждый день агрессии – это дополнительные аргументы, что все это должно завершиться в трибунале – в новом Нюрнберге по рашизму", – сказал президент.

Никто не может чувствовать себя безопасно, пока агрессор не разбит, добавил Зеленский. Он заявил, что Россия "уничтожает жизнь и людей", и использует ракеты – против музеев, а управляемые авиабомбы – против церквей.

"Россия должна проиграть. Другой цели у мира быть не может. Ибо все остальное – это проигрыш жизни, это проигрыш права, это проигрыш собственному миру", – сказал глава государства. 

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Американский Институт исследования войны (ISW) указывал 8 апреля, что наступление РФ захлебнулось и угасает вдоль всей линии фронта.

Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Офис президента Украины
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