Россия готовит новые удары по Украине, несмотря на дефицит ракет – ГУР МО

"Да, конечно, ожидаем (новых ударов. – "ГОРДОН"). Мы хорошо знаем, какие у них перемирие, так было в 2014 году. Они ничего не значат. Это просто пропаганда. Путин только пытается проверить реакцию украинцев и международного сообщества. И они готовят новые бомбардировки, у нас есть информация об этом. Мы не исключаем, что в конце этих праздников будет новая атака", – отметил он.

Скибицкий отметил, что россияне испытывают дефицит высокоточных и баллистических ракет. Это подтверждается тем, что количество выпущенных ракет в последние атаки значительно уменьшилось. Перед Новым годом россияне применили 20 ракет, тогда как в октябре они выпускали по 70–80 ракет за одну атаку, сказал он. По данным разведки, у РФ осталось только 90 ракет "Искандер".

"Но все равно опасность есть, вероятно, они все равно будут пытаться ударить по нашей энергетической инфраструктуре. Ожидается снижение температуры на днях. И они пытаются оставить без света население всей Украины особенно в эти моменты, когда холоднее", – сказал он.