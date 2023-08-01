Россия уже не в состоянии оккупировать всю Украину – Зеленский

Зеленский: Мы не дадим россиянам стать такими сильными, какими они были Фото: president.gov.ua

По его словам, все действия россиян на поле боя говорят об этом.

"Их желания те же, но глубоко в душе они уже понимают, что не способны. Так вышло. Они были способны в начале этого (полномасштабной войны в Украине. – "ГОРДОН"). Им казалось, что они [это] сделают, но мы что-то сделали такое, что смогли стать сильнее, чем они. Поэтому сейчас это невозможно", – сказал Зеленский.

При этом, по его словам, россияне могут вернуться к оккупации Украины, но для этого им нужно время, чтобы снова накопить силы. Также Россия нуждается в снятии санкций и получении политической поддержки хоть где-то в мире, сказал президент.

"И ко всему этому им нужно, чтобы Украина молчала. Украина не будет молчать, Украина будет действовать. Я считаю, что мы все, поколение этой войны, пока живы, не дадим им стать такими сильными, какими они были", – заявил Зеленский.