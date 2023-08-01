Россия уже не в состоянии оккупировать всю Украину – Зеленский

По его словам, все действия россиян на поле боя говорят об этом.
"Их желания те же, но глубоко в душе они уже понимают, что не способны. Так вышло. Они были способны в начале этого (полномасштабной войны в Украине. – "ГОРДОН"). Им казалось, что они [это] сделают, но мы что-то сделали такое, что смогли стать сильнее, чем они. Поэтому сейчас это невозможно", – сказал Зеленский.
При этом, по его словам, россияне могут вернуться к оккупации Украины, но для этого им нужно время, чтобы снова накопить силы. Также Россия нуждается в снятии санкций и получении политической поддержки хоть где-то в мире, сказал президент.
"И ко всему этому им нужно, чтобы Украина молчала. Украина не будет молчать, Украина будет действовать. Я считаю, что мы все, поколение этой войны, пока живы, не дадим им стать такими сильными, какими они были", – заявил Зеленский.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.
Маляр 31 июля сообщила, что силы обороны с начала контрнаступления освободили 241,7 км² территории Украины.