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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия внедряет новую тактику нападения. В Институте изучения войны считают, что она приведет к потере боевой мощи РФ

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Россияне вводят новую тактику "штурмового отряда"
Россияне вводят новую тактику "штурмового отряда"
Фото: EPA

Российские военные внедряют новую тактику нападения, чтобы компенсировать текущие ограничения боевой мощи в ответ на продолжающиеся неудачи в наступлении. Об этом свидетельствует российское руководство, найденное украинскими военными, сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 27 февраля.

В руководстве подробно описывается тактика новоиспеченного "штурмового отряда", представляющего собой подразделение размером с батальон, оптимизированное для лобовых атак на укрепленные районы.

В состав этого штурмового отряда входят шесть основных боевых танков Т-72, 12 боевых машин пехоты, а также набор переносных термобарических ракетных установок, противотанковых управляемых ракетных комплексов, буксируемой артиллерии и самоходных минометов.

Штурмовой отряд состоит из трех штурмовых рот и танкового отделения. Каждая штурмовая рота имеет командный элемент, два штурмовых "взвода" (численность которых намного ниже нормальной численности взвода), группу БПЛА, группу боевых бронированных машин, взвод огневой поддержки и взвод артиллерийской поддержки, резервную секцию и секцию медицинской эвакуации. Каждая рота имеет один танк и четыре боевые машины пехоты БМП/БМД-2 с противотанковыми установками, крупнокалиберными пулеметами и минометами. 

Основными маневренными элементами соединения являются штурмовые взводы численностью от 12 до 15 человек, разбитые на тактические группы по три человека. Согласно российскому руководству, штурмовой отряд должен провести штурм менее чем за минуту с момента начала артиллерийского огня по открытым укрепленным позициям.

В ISW, анализируя пособие, отметили, что растущая зависимость от спешенной пехоты и передача танков для огневой поддержки с тыла указывает на то, что российское военное руководство отдает приоритет защите танков, а не пехоты. Это отражает недавние сообщения об огромных потерях техники, которые российские бронетанковые подразделения понесли в течение войны.

"Такая тактика, скорее всего, приведет к растрате боевой мощи России и неэффективному противодействию обычным украинским батальонам и бригадам. Штурмовые отряды могут получить тактический выигрыш за счет своей простоты, но, вероятно, быстро достигнут кульминации из-за их небольшого размера и тактики истощения. Маловероятно, что российские силы быстро осуществят значимый в оперативном отношении прорыв в этом построении", – считают аналитики.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас основные бои продолжаются на Донбассе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, военные, артиллерия, вторжение, батальон, российские военные, ISW, россияне
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