Россия внедряет новую тактику нападения. В Институте изучения войны считают, что она приведет к потере боевой мощи РФ

В руководстве подробно описывается тактика новоиспеченного "штурмового отряда", представляющего собой подразделение размером с батальон, оптимизированное для лобовых атак на укрепленные районы.

В состав этого штурмового отряда входят шесть основных боевых танков Т-72, 12 боевых машин пехоты, а также набор переносных термобарических ракетных установок, противотанковых управляемых ракетных комплексов, буксируемой артиллерии и самоходных минометов.

Штурмовой отряд состоит из трех штурмовых рот и танкового отделения. Каждая штурмовая рота имеет командный элемент, два штурмовых "взвода" (численность которых намного ниже нормальной численности взвода), группу БПЛА, группу боевых бронированных машин, взвод огневой поддержки и взвод артиллерийской поддержки, резервную секцию и секцию медицинской эвакуации. Каждая рота имеет один танк и четыре боевые машины пехоты БМП/БМД-2 с противотанковыми установками, крупнокалиберными пулеметами и минометами.

Основными маневренными элементами соединения являются штурмовые взводы численностью от 12 до 15 человек, разбитые на тактические группы по три человека. Согласно российскому руководству, штурмовой отряд должен провести штурм менее чем за минуту с момента начала артиллерийского огня по открытым укрепленным позициям.

В ISW, анализируя пособие, отметили, что растущая зависимость от спешенной пехоты и передача танков для огневой поддержки с тыла указывает на то, что российское военное руководство отдает приоритет защите танков, а не пехоты. Это отражает недавние сообщения об огромных потерях техники, которые российские бронетанковые подразделения понесли в течение войны.

"Такая тактика, скорее всего, приведет к растрате боевой мощи России и неэффективному противодействию обычным украинским батальонам и бригадам. Штурмовые отряды могут получить тактический выигрыш за счет своей простоты, но, вероятно, быстро достигнут кульминации из-за их небольшого размера и тактики истощения. Маловероятно, что российские силы быстро осуществят значимый в оперативном отношении прорыв в этом построении", – считают аналитики.