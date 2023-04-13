Россия вопреки международному гуманитарному праву обстреливает мирные населенные пункты Украины, есть пострадавшие – Генштаб ВСУ

В результате ударов РФ по мирным населенным пунктам Украины есть пострадавшие среди гражданских, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Об этом 13 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"[РФ] игнорирует международное гуманитарное право, наносит удары, проводит обстрелы не только по позициям наших войск, но и по мирным населенным пунктам, – сказано в сообщении. – В течение суток противник нанес 11 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, есть пострадавшие среди гражданского населения".

По данным Генштаба ВСУ, авиация сил обороны за сутки 13 апреля нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.