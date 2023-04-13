Россия вопреки международному гуманитарному праву обстреливает мирные населенные пункты Украины, есть пострадавшие – Генштаб ВСУ

Об этом 13 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"[РФ] игнорирует международное гуманитарное право, наносит удары, проводит обстрелы не только по позициям наших войск, но и по мирным населенным пунктам, – сказано в сообщении. – В течение суток противник нанес 11 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, есть пострадавшие среди гражданского населения".
По данным Генштаба ВСУ, авиация сил обороны за сутки 13 апреля нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
Международное гуманитарное право запрещает делать гражданское население целями ударов, а также требует от сторон вооруженного конфликта всегда проводить различие между военными и гражданскими объектами.