Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Бериславский район Херсонской области, есть жертвы – полиция

"Враг обстрелял из тяжелой артиллерии Бериславский район. Под огнем противника оказались мирные села, из-за попадания снарядов есть жертвы. Повреждены жилые дома, которые не пригодны для проживания; гаражи, автотранспорт, кафе, магазины, здание лесоохотничьего хозяйства", – говорится в сообщении.
Обстрелами уничтожены фермерское хозяйство и сельскохозяйственная техника (комбайн, девять тракторов, три автомобиля, четыре прицепа к трактору и другая хозяйственная техника). Также уничтожен ангар, где хранились зерновые культуры.
Кроме того, российские военные дважды накрывали минометным огнем село Новоалександровка, когда там раздавали гуманитарную помощь и выдавали пенсии. В результате обстрела повреждены частные дома на четырех улицах, детский сад и лицей. Раненых нет.
По данным полиции, в прошедшие сутки в Геническом районе российские военные продолжали самовольно заселяться в дома и квартиры местных жителей, менять замки и пользоваться имуществом. В Каховском районе у местного населения оккупанты похитили охотничье оружие. Из Херсона поступали сообщения, что у причалов российские военные похищали плавсредства.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.