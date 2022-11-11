Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Бериславский район Херсонской области, есть жертвы – полиция

"Враг обстрелял из тяжелой артиллерии Бериславский район. Под огнем противника оказались мирные села, из-за попадания снарядов есть жертвы. Повреждены жилые дома, которые не пригодны для проживания; гаражи, автотранспорт, кафе, магазины, здание лесоохотничьего хозяйства", – говорится в сообщении.

Обстрелами уничтожены фермерское хозяйство и сельскохозяйственная техника (комбайн, девять тракторов, три автомобиля, четыре прицепа к трактору и другая хозяйственная техника). Также уничтожен ангар, где хранились зерновые культуры.

Кроме того, российские военные дважды накрывали минометным огнем село Новоалександровка, когда там раздавали гуманитарную помощь и выдавали пенсии. В результате обстрела повреждены частные дома на четырех улицах, детский сад и лицей. Раненых нет.

По данным полиции, в прошедшие сутки в Геническом районе российские военные продолжали самовольно заселяться в дома и квартиры местных жителей, менять замки и пользоваться имуществом. В Каховском районе у местного населения оккупанты похитили охотничье оружие. Из Херсона поступали сообщения, что у причалов российские военные похищали плавсредства.