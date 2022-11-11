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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Бериславский район Херсонской области, есть жертвы – полиция

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В Херсонской области мирные села остаются под российскими обстрелами
В Херсонской области мирные села остаются под российскими обстрелами
Фото: Поліція Херсонської області / Facebook

За сутки 10 ноября полиция открыла 53 уголовных производства по фактам военных преступлений российских захватчиков в Херсонской области. Об этом сообщило региональное управление полиции днем 11 ноября.

"Враг обстрелял из тяжелой артиллерии Бериславский район. Под огнем противника оказались мирные села, из-за попадания снарядов есть жертвы. Повреждены жилые дома, которые не пригодны для проживания; гаражи, автотранспорт, кафе, магазины, здание лесоохотничьего хозяйства", – говорится в сообщении.

Обстрелами уничтожены фермерское хозяйство и сельскохозяйственная техника (комбайн, девять тракторов, три автомобиля, четыре прицепа к трактору и другая хозяйственная техника). Также уничтожен ангар, где хранились зерновые культуры.

Кроме того, российские военные дважды накрывали минометным огнем село Новоалександровка, когда там раздавали гуманитарную помощь и выдавали пенсии. В результате обстрела повреждены частные дома на четырех улицах, детский сад и лицей. Раненых нет. 

По данным полиции, в прошедшие сутки в Геническом районе российские военные продолжали самовольно заселяться в дома и квартиры местных жителей, менять замки и пользоваться имуществом. В Каховском районе у местного населения оккупанты похитили охотничье оружие. Из Херсона поступали сообщения, что у причалов российские военные похищали плавсредства. 

https://www.facebook.com/khersonpolice.official/posts/pfbid063BgRCHwkPMa28QSxjVnCYSDyu95TymVzZaZcS6in37p6B4Ce6duXdhpKE5nffS1l

Контекст:

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих. 

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило  ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.

Теги: полиция, Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, Новоалександровка, российские военные, российские оккупанты
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