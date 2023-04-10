"Россияне превратили Авдеевку в сплошные руины". Глава ОВА сообщил о новом авиаударе

Обошлось без жертв, поскольку все жильцы дома своевременно эвакуировались.

"Россияне превратили Авдеевку в сплошные руины", – прокомментировал глава ОВА.

Всего в Авдеевке сейчас остается около 1800 человек, написал Кириленко. Он призвал всех гражданских покинуть прифронтовые населенные пункты. По его словам, власти оказывают помощь с эвакуацией.

Контекст:

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигались вокруг Авдеевки.

Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.

Начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш 22 марта подчеркнул, что "россияне несут "безумные потери" на севере от города. Дмитрашковский 10 апреля уточнил, что каждый день под Марьинкой и Авдеевкой оккупанты теряют до двух рот личного состава.