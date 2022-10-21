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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне за день шесть раз обстреляли территорию двух общин Сумской области – ОВА

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Россияне возобновили обстрелы территории области после небольшого затишья
Россияне возобновили обстрелы территории области после небольшого затишья
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска днем 21 октября обстреляли территорию двух общин Сумской области (по состоянию на 22.00).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, оккупанты шесть раз открывали огонь по территории региона.

"Краснопольская община: два минометных обстрела – 15 и 10 приходов соответственно. Без разрушений и жертв, – написал Живицкий. – Хотинская община: дважды открывали огонь из стрелкового оружия и было два минометных обстрела – девять и 16 мин".

По словам главы Сумской ОВА, в результате обстрелов оккупантами обошлось без жертв и разрушений.

Россияне возобновили обстрелы территории области после небольшого затишья. Так, день 19 октября и ночь с 19-го на 20-е прошли тихо, а 20 октября в Сумской области был зафиксирован один обстрел.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid037Ni7epoggRM76ZqzLMmqWhHww93fHvgpNR8HnttWkzrH28f2i9VjsBYBN3dji3Ahl

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, разрушения, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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