Россияне за день шесть раз обстреляли территорию двух общин Сумской области – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, оккупанты шесть раз открывали огонь по территории региона.

"Краснопольская община: два минометных обстрела – 15 и 10 приходов соответственно. Без разрушений и жертв, – написал Живицкий. – Хотинская община: дважды открывали огонь из стрелкового оружия и было два минометных обстрела – девять и 16 мин".

По словам главы Сумской ОВА, в результате обстрелов оккупантами обошлось без жертв и разрушений.

Россияне возобновили обстрелы территории области после небольшого затишья. Так, день 19 октября и ночь с 19-го на 20-е прошли тихо, а 20 октября в Сумской области был зафиксирован один обстрел.

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