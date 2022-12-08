Российские войска наступают на двух направлениях, обороняются – на трех – Генштаб ВСУ

Об этом 8 декабря в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы 30 населенных пунктов, – говорится в сообщении. – Враг нанес удары силами оперативно-тактической и армейской авиации по районам населенных пунктов Спорное, Клищиевка, Северное, Каменка, Первомайское и Невельское".
В то же время оккупанты ведут оборонительные действия на трех направлениях – купянском, новопавловском и херсонском, указали в Генштабе.
На купянском направлении противник обстрелял районы девяти населенных пунктов в Харьковской и Луганской областях, на новопавловском – из артиллерии и минометов обстрелял позиции ВСУ вблизи Угледара, Новоселки, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области, а на херсонском направлении российские войска совершили танковые и артобстрелы районов 17 населенных пунктов, рассказали украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".
Россия в войне против Украины пошла ва-банк на Донбассе, считает украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.