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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска наступают на двух направлениях, обороняются – на трех – Генштаб ВСУ

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Оккупанты ведут оборонительные действия на купянском, новопавловском и херсонском направлениях, указали в Генштабе ВСУ
Оккупанты ведут оборонительные действия на купянском, новопавловском и херсонском направлениях, указали в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска в войне против Украины продолжают попытки наступления на бахмутском и авдеевском направлениях.

Об этом 8 декабря в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы 30 населенных пунктов, – говорится в сообщении. – Враг нанес удары силами оперативно-тактической и армейской авиации по районам населенных пунктов Спорное, Клищиевка, Северное, Каменка, Первомайское и Невельское".

В то же время оккупанты ведут оборонительные действия на трех направлениях – купянском, новопавловском и херсонском, указали в Генштабе.

На купянском направлении противник обстрелял районы девяти населенных пунктов в Харьковской и Луганской областях, на новопавловском – из артиллерии и минометов обстрелял позиции ВСУ вблизи Угледара, Новоселки, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области, а на херсонском направлении российские войска совершили танковые и артобстрелы районов 17 населенных пунктов, рассказали украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02uJ3ZRZN7zh4scFvZKT2Vdgg4D78q2Gp8tnkzsTfW6Zr3ferWxtHFkxVUCmSxg7r1l

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".

Россия в войне против Украины пошла ва-банк на Донбассе, считает украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Теги: Россия, Первомайское, Украина, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, авиация, Херсонская область, Харьковская область, оборона, Авдеевка, артиллерия, Золотое, Каменка, Северное, Купянск, ВСУ, обстрелы, Невельское, наступление, война России против Украины, Бахмут, Угледар, миномет, российские оккупанты
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