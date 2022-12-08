Российские войска наступают на двух направлениях, обороняются – на трех – Генштаб ВСУ

Оккупанты ведут оборонительные действия на купянском, новопавловском и херсонском направлениях, указали в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 8 декабря в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы 30 населенных пунктов, – говорится в сообщении. – Враг нанес удары силами оперативно-тактической и армейской авиации по районам населенных пунктов Спорное, Клищиевка, Северное, Каменка, Первомайское и Невельское".

В то же время оккупанты ведут оборонительные действия на трех направлениях – купянском, новопавловском и херсонском, указали в Генштабе.

На купянском направлении противник обстрелял районы девяти населенных пунктов в Харьковской и Луганской областях, на новопавловском – из артиллерии и минометов обстрелял позиции ВСУ вблизи Угледара, Новоселки, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области, а на херсонском направлении российские войска совершили танковые и артобстрелы районов 17 населенных пунктов, рассказали украинские военные.

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