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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский танкист получил 8,5 лет тюрьмы за грабеж и угрозы расстрелять жителя Черниговской области

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Оккупанта взяли в плен украинские военные
Оккупанта взяли в плен украинские военные
Фото: ЕРА

Командир танка 35-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии России, который принимал участие в полномасштабном вторжении в Украину на территории Черниговской области, признан судом виновным в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Прокуроры в суде доказали, что 24 февраля обвиняемый пересек границу со стороны Республики Беларусь и участвовал в попытке захвата Чернигова. В начале марта оккупант напал на жителя села Халявин и ограбил его, угрожая расстрелять из автомата.

В дальнейшем военного РФ взяли в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины. Он признал свою вину в совершении инкриминируемого преступления и покаялся.

Сторона защиты просила назначить для него более мягкое наказание с учетом искреннего раскаяния военнослужащего и активного содействия раскрытию преступления.

Он приговорен к восьми годам и шести месяцам лишения свободы. Имени осужденного ОП не называет.

Контекст:

Российские оккупанты атаковали в начале открытого вторжения 24 февраля. В областном центре, по данным местных властей, повреждено более 2 тыс. частных и более 800 многоэтажных домов. Город оккупантам захватить не удалось. Черниговская область была освобождена от российских войск в начале апреля.

О том, что на оккупированных территориях российские военные совершают военные преступления, заявляют украинские властизападные государства и международные правозащитные организации.

31 августа глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что с начала полномасштабного вторжения открыто более 30 тыс. расследований по военным преступлениям россиян.

Теги: Чернигов, приговор, ВСУ, война России против Украины, Офис генпрокурора, российские оккупанты
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