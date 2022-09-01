Российский танкист получил 8,5 лет тюрьмы за грабеж и угрозы расстрелять жителя Черниговской области

Прокуроры в суде доказали, что 24 февраля обвиняемый пересек границу со стороны Республики Беларусь и участвовал в попытке захвата Чернигова. В начале марта оккупант напал на жителя села Халявин и ограбил его, угрожая расстрелять из автомата.
В дальнейшем военного РФ взяли в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины. Он признал свою вину в совершении инкриминируемого преступления и покаялся.
Сторона защиты просила назначить для него более мягкое наказание с учетом искреннего раскаяния военнослужащего и активного содействия раскрытию преступления.
Он приговорен к восьми годам и шести месяцам лишения свободы. Имени осужденного ОП не называет.
Российские оккупанты атаковали в начале открытого вторжения 24 февраля. В областном центре, по данным местных властей, повреждено более 2 тыс. частных и более 800 многоэтажных домов. Город оккупантам захватить не удалось. Черниговская область была освобождена от российских войск в начале апреля.
О том, что на оккупированных территориях российские военные совершают военные преступления, заявляют украинские власти, западные государства и международные правозащитные организации.
31 августа глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что с начала полномасштабного вторжения открыто более 30 тыс. расследований по военным преступлениям россиян.