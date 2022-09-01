Российский танкист получил 8,5 лет тюрьмы за грабеж и угрозы расстрелять жителя Черниговской области

Прокуроры в суде доказали, что 24 февраля обвиняемый пересек границу со стороны Республики Беларусь и участвовал в попытке захвата Чернигова. В начале марта оккупант напал на жителя села Халявин и ограбил его, угрожая расстрелять из автомата.

В дальнейшем военного РФ взяли в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины. Он признал свою вину в совершении инкриминируемого преступления и покаялся.

Сторона защиты просила назначить для него более мягкое наказание с учетом искреннего раскаяния военнослужащего и активного содействия раскрытию преступления.

Он приговорен к восьми годам и шести месяцам лишения свободы. Имени осужденного ОП не называет.