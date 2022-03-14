С начала масштабного вторжения России погибли не менее 636 мирных жителей Украины – данные ООН

Ранение получили не менее 1125 украинцев, не занятых в обороне страны.

Телекомпания отмечает, что озвученный в ООН показатель за сутки вырос на 40 смертей.

Среди погибших в ходе войны указаны 46 детей, в числе которых шесть девочек и 10 мальчиков, пол остальных неизвестен.

В управлении ООН по правам человека отметили, что большинство жертв погибли в результате применения взрывчатых веществ с широкой зоной поражения.

Представители ООН подчеркивают, что фактические цифры "значительно выше", поскольку данные задерживаются из-за интенсивных боевых действий.

Война России против Украины. Главное

В Мариупольском городском совете сообщали 13 марта, что обстрелы со стороны оккупантов оборвали жизни 2187 мирных жителей города.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, на 14 марта в результате масштабного вторжения России погибли 90 украинских детей, более 100 получили ранения.