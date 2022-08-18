СБУ задержала предателя, который "провел" к окрестностям Киева почти 130 единиц техники российских оккупантов

По данным ведомства, предателем оказался житель Сумской области, завербованный спецслужбами России. С первых дней временной оккупации региона он начал активно сотрудничать с врагом, предложив стать проводником и показать безопасные пути к Киеву.
"После освобождения Сумской области агент продолжил сотрудничать с ФСБ РФ и выполнять задачи своих кураторов. Он собирал данные о местоположениях, количестве и вооружении сил обороны в регионе. Фигурант передавал работникам ФСБ координаты военных объектов с привязкой к местности. Для коммуникации использовал закрытые каналы электронной связи", – говорится в сообщении.
Во время обысков в помещении подозреваемого правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами контактов с российскими кураторами.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена и государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.
Сейчас предателю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с востока, юга и севера, в том числе с территории Беларуси. Оккупанты подошли к окраинам Киева, но были отброшены Вооруженными силами Украины и Силами территориальной обороны.
2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона были найдены более тысячи убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.