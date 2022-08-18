ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала предателя, который "провел" к окрестностям Киева почти 130 единиц техники российских оккупантов

Задержанному агенту российских оккупантов грозит пожизненное заключение
Задержанному агенту российских оккупантов грозит пожизненное заключение
Фото: ЕРА

Контрразведка Службы безопасности Украины обезвредила вражеского агента, который в первые дни полномасштабного вторжения России "провел" из Сумской в Киевскую область 128 единиц техники оккупантов. Об этом 18 августа в Facebook сообщила пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, предателем оказался житель Сумской области, завербованный спецслужбами России. С первых дней временной оккупации региона он начал активно сотрудничать с врагом, предложив стать проводником и показать безопасные пути к Киеву.

"После освобождения Сумской области агент продолжил сотрудничать с ФСБ РФ и выполнять задачи своих кураторов. Он собирал данные о местоположениях, количестве и вооружении сил обороны в регионе. Фигурант передавал работникам ФСБ координаты военных объектов с привязкой к местности. Для коммуникации использовал закрытые каналы электронной связи", – говорится в сообщении.

Во время обысков в помещении подозреваемого правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами контактов с российскими кураторами.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена и государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.

Сейчас предателю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/763038511652395/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с востока, юга и севера, в том числе с территории Беларуси. Оккупанты подошли к окраинам Киева, но были отброшены Вооруженными силами Украины и Силами территориальной обороны.

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона были найдены более тысячи убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Теги: Россия, СБУ, Украина, оккупация, вооружение, вторжение, спецслужбы, война России против Украины, пожизненное заключение, обыски, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Совсем пронюхала мозги", "Дура старая". Лолита снялась в оккупированном Крыму
"Совсем пронюхала мозги", "Дура старая". Лолита снялась в оккупированном Крыму
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в центре Киева с широко расставленными ногами
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в центре Киева с широко расставленными ногами
"Здорово! Хочется больше таких картинок!" Макаревич показал свои новые картины российской реальности
"Здорово! Хочется больше таких картинок!" Макаревич показал свои новые картины российской реальности
"Очень горжусь нашими героями". Приходько выступила для украинских защитников. Фото
"Очень горжусь нашими героями". Приходько выступила для украинских защитников. Фото
49-летняя Клум показала романтическое фото с 32-летним мужем
49-летняя Клум показала романтическое фото с 32-летним мужем
Участник второго сезона шоу "Холостячки" совершил каминг-аут и показал поцелуй со своим избранником. Злата Огневич отреагировала
Участник второго сезона шоу "Холостячки" совершил каминг-аут и показал поцелуй со своим избранником. Злата Огневич отреагировала
"Ситуация не из приятных, но я выбежала такая счастливая". Дорофеева рассказала, почему ее обрадовала оплата штрафа в Украине
"Ситуация не из приятных, но я выбежала такая счастливая". Дорофеева рассказала, почему ее обрадовала оплата штрафа в Украине
"Абсолютный перебор!", "Чудесно!" 64-летняя Мадонна показала сюрреалистическую вечеринку с участием своих детей
"Абсолютный перебор!", "Чудесно!" 64-летняя Мадонна показала сюрреалистическую вечеринку с участием своих детей
"Шок-контент". Мишина рассказала, как оставаться стройной и показала, как выглядела раньше
"Шок-контент". Мишина рассказала, как оставаться стройной и показала, как выглядела раньше
"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине
"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине
"Сексуальная русалка". Амбросио с верхнего ракурса показала фигуру в бикини
"Сексуальная русалка". Амбросио с верхнего ракурса показала фигуру в бикини
"Наконец-то все дома". Решетник показал всех своих детей после возвращения в Киев
"Наконец-то все дома". Решетник показал всех своих детей после возвращения в Киев
Жена футболиста Зинченко приехала из Великобритании в Украину и обратилась к ВСУ
Жена футболиста Зинченко приехала из Великобритании в Украину и обратилась к ВСУ
"Ты можешь донатить, но подонок скажет, что ты делаешь это ради самопиара". Дочь Филатова резко высказалась в адрес хейтеров
"Ты можешь донатить, но подонок скажет, что ты делаешь это ради самопиара". Дочь Филатова резко высказалась в адрес хейтеров
"Мисс Вселенная" разрешил матерям и замужним женщинам бороться за титул. Лишившаяся короны из-за материнства Дидусенко прокомментировала
"Мисс Вселенная" разрешил матерям и замужним женщинам бороться за титул. Лишившаяся короны из-за материнства Дидусенко прокомментировала
  Горбунов обсудил кулинарные способности Осадчей и рассказал, когда она готовила в последний раз
  Горбунов обсудил кулинарные способности Осадчей и рассказал, когда она готовила в последний раз
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения (474225)
2
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини (110342)
3
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой (81656)
4
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото (58244)
5
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z" (51651)
6
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото (50376)
7
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после (41309)
8
Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа (40471)
 
 
 
 