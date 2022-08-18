СБУ задержала предателя, который "провел" к окрестностям Киева почти 130 единиц техники российских оккупантов

По данным ведомства, предателем оказался житель Сумской области, завербованный спецслужбами России. С первых дней временной оккупации региона он начал активно сотрудничать с врагом, предложив стать проводником и показать безопасные пути к Киеву.

"После освобождения Сумской области агент продолжил сотрудничать с ФСБ РФ и выполнять задачи своих кураторов. Он собирал данные о местоположениях, количестве и вооружении сил обороны в регионе. Фигурант передавал работникам ФСБ координаты военных объектов с привязкой к местности. Для коммуникации использовал закрытые каналы электронной связи", – говорится в сообщении.

Во время обысков в помещении подозреваемого правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами контактов с российскими кураторами.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена и государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.

Сейчас предателю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)