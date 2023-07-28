Шесть зениток Gepard, снаряды и разведывательные дроны. Германия передала Украине новую военную помощь

В немецком правительстве проинформировали, что Германия передала Украине шесть установок Gepard 1А2 (всего с начала полномасштабного вторжения РФ – 46) и более 15 тыс. боеприпасов к ним.
Кроме того, Украина получила 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (всего – 18 машин), 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun (поставляются впервые), 13 разведывательных дронов Vectror и 2,6 тыс. дымовых снарядов калибра 155 мм.
Также украинским войскам переданы машины скорой помощи и стоматологические стерилизаторы (по восемь единиц).
О предыдущем пакете военной помощи для Украины Германия объявляла 20 июля. Он включал в том числе 10 танков Leopard 1А5.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, БМП Marder, зенитные самоходные установки Gepard, системы ПВО, РСЗО, танки Leopard и другое необходимое вооружение и оборудование.
В марте 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия нарастит производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддержать Украину в борьбе с агрессией России.
По данным немецкого правительства, Германия является второй по величине страной-донором Украины после США. В 2022 году Германия поставила Украине вооружений на сумму более €2 млрд, в этом году планирует на €5,4 млрд.