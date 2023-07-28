Шесть зениток Gepard, снаряды и разведывательные дроны. Германия передала Украине новую военную помощь

В немецком правительстве проинформировали, что Германия передала Украине шесть установок Gepard 1А2 (всего с начала полномасштабного вторжения РФ – 46) и более 15 тыс. боеприпасов к ним.

Кроме того, Украина получила 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (всего – 18 машин), 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun (поставляются впервые), 13 разведывательных дронов Vectror и 2,6 тыс. дымовых снарядов калибра 155 мм.

Также украинским войскам переданы машины скорой помощи и стоматологические стерилизаторы (по восемь единиц).

О предыдущем пакете военной помощи для Украины Германия объявляла 20 июля. Он включал в том числе 10 танков Leopard 1А5.