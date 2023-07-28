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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шесть зениток Gepard, снаряды и разведывательные дроны. Германия передала Украине новую военную помощь

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Всего Украина получила уже 46 зенитных установок Gepard
Всего Украина получила уже 46 зенитных установок Gepard
Фото: EPA

Германия передала украинской армии новый пакет помощи, сообщает 28 июля пресс-служба правительства ФРГ.

В немецком правительстве проинформировали, что Германия передала Украине шесть установок Gepard 1А2 (всего с начала полномасштабного вторжения РФ – 46) и более 15 тыс. боеприпасов к ним.

Кроме того, Украина получила 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (всего – 18 машин), 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun (поставляются впервые), 13 разведывательных дронов Vectror и 2,6 тыс. дымовых снарядов калибра 155 мм. 

Также украинским войскам переданы машины скорой помощи и стоматологические стерилизаторы (по восемь единиц).

О предыдущем пакете военной помощи для Украины Германия объявляла 20 июля. Он включал в том числе 10 танков Leopard 1А5.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, БМП Marderзенитные самоходные установки Gepardсистемы ПВОРСЗОтанки Leopard и другое необходимое вооружение и оборудование.

В марте 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия нарастит производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддержать Украину в борьбе с агрессией России.

По данным немецкого правительства, Германия является второй по величине страной-донором Украины после США. В 2022 году Германия поставила Украине вооружений на сумму более €2 млрд, в этом году планирует на €5,4 млрд. 

Теги: Германия, военная техника, военная помощь, боеприпасы, война России против Украины, бундесвер
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