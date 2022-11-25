Шустер: По делу о геноциде России в Украине гораздо скорее восстанет НАТО и не нужна будет пятая статья

Такое мнение он высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман в ходе разговора о расследовании военных преступлений РФ в Украине.
"[Журналист и расследователь Bellingcat] Христо Грозев сказал, что Международный уголовный суд работает в Украине по выявлению военных преступлений. Работает уже испанская прокуратура в Украине, работает голландская. И, что интересно, работает чилийская прокуратура и прокуратура Эквадора. Я считаю, что главное – сделать из этого военного преступления дело о геноциде. Преступление против человечности – это своеобразное юридическое определение. А у геноцида есть определение в Организации Объединенных Наций. И надо твердить везде и всем, что то, что происходит в Украине, – это геноцид. Против геноцида гораздо скорее восстанет НАТО... И тут не нужна будет пятая статья", – заявил Шустер.
Шустер: Сейчас стратегия Путина другая – эта война будет длиться три зимы. Полный текст интервью
Пятая статья устава НАТО – о принципе коллективной обороны, предусматривающем, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах: в Международном суде ООН, Международном уголовном суде и Европейском суде по правам человека.
В частности, Международный уголовный суд занимается военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцида.
Прокурор МУС лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследования. В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.
31 мая Хан анонсировал открытие офиса МУС в Украине. В Украину приехала группа из 42 международных следователей, криминалистов и персонала поддержки МУС. Это самое большое количество экспертов, которое было отправлено Международным уголовным судом за все время его существования, подчеркнул Хан.
По информации прокурора МУС на начало июня, собраны тысячи доказательств военных преступлений российской армии в Украине.
Хан приезжал в Украину в марте, апреле и июне. Он посетил, в частности, Бучу Киевской области и Харьков.
В начале октября МУС получил полномочия самостоятельно вести следствие на территории Украины.