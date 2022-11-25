Шустер: По делу о геноциде России в Украине гораздо скорее восстанет НАТО и не нужна будет пятая статья

Шустер: Надо твердить везде и всем, что то, что происходит в Украине, – это геноцид Фото: Шустер online / Facebook

Такое мнение он высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман в ходе разговора о расследовании военных преступлений РФ в Украине.

"[Журналист и расследователь Bellingcat] Христо Грозев сказал, что Международный уголовный суд работает в Украине по выявлению военных преступлений. Работает уже испанская прокуратура в Украине, работает голландская. И, что интересно, работает чилийская прокуратура и прокуратура Эквадора. Я считаю, что главное – сделать из этого военного преступления дело о геноциде. Преступление против человечности – это своеобразное юридическое определение. А у геноцида есть определение в Организации Объединенных Наций. И надо твердить везде и всем, что то, что происходит в Украине, – это геноцид. Против геноцида гораздо скорее восстанет НАТО... И тут не нужна будет пятая статья", – заявил Шустер.

Шустер: Сейчас стратегия Путина другая – эта война будет длиться три зимы. Полный текст интервью

Пятая статья устава НАТО – о принципе коллективной обороны, предусматривающем, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.

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