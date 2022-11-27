"Сокращение поддержки террористов в мире". Подоляк перечислил положительные стороны победы Украины над Россией

Подоляк задался вопросом, кто против победы Украины Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Наказание военных преступников. Сокращение поддержки террористов во всем мире. Возвращение международного права. Невозможность силового захвата территорий. Экономическое разрушение агрессора. Прекращение различных видов шантажа. Это возможно, когда Россия проиграет", – написал он.

Подоляк подчеркнул, что "Украина – за", и задал вопрос: "Кто же против?"

Покарання воєнних злочинців… Скорочення підтримки терористів у всьому світі… Повернення міжнародного права… Неможливість силового захоплення територій… Економічне руйнування агресора… Припинення різних видів шантажу.

Це можливо, коли Росія програє. Україна – за. Хто ж проти? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 27, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)