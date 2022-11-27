"Сокращение поддержки террористов в мире". Подоляк перечислил положительные стороны победы Украины над Россией

"Наказание военных преступников. Сокращение поддержки террористов во всем мире. Возвращение международного права. Невозможность силового захвата территорий. Экономическое разрушение агрессора. Прекращение различных видов шантажа. Это возможно, когда Россия проиграет", – написал он.
Подоляк подчеркнул, что "Украина – за", и задал вопрос: "Кто же против?"
Покарання воєнних злочинців… Скорочення підтримки терористів у всьому світі… Повернення міжнародного права… Неможливість силового захоплення територій… Економічне руйнування агресора… Припинення різних видів шантажу.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 27, 2022
Це можливо, коли Росія програє. Україна – за. Хто ж проти?
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России государством – спонсором терроризма. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал это решение.