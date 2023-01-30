Спикер МИД Китая заявила, что конфликт в Украине спровоцировали США

Комментируя сообщения о том, что некоторые из китайских государственных компаний могут помогать РФ обходить санкции, она заявила, что Вашингтон должен прекратить поставки оружия, если он хочет положить конец конфликту.

"Китай никогда не подлил бы масла в огонь, тем более не стал бы использовать кризис. США – это те, кто начал украинский кризис, и самый большой фактор, подпитывающий его", – сказала Нин на брифинге для прессы в Пекине.

Reuters отмечает, что сегодня же в МИД России заявили, что Москва хочет вывести отношения с Пекином на "новый уровень" и анонсировали в феврале визит высокопоставленного китайского дипломата.

"Убеждены, что потенциал двустороннего российско-китайского сотрудничества далеко не исчерпан", – заявили в МИД РФ.

В свою очередь, спикер китайской дипломатии заявила, что ей ничего неизвестно об этой встрече.

О том, что Белый дом обеспокоен возможными поставками из Китая в Россию нелетальной военной продукции, 23 января сообщил CNN со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена. По данным канала, у США есть доказательства того, что китайские компании осуществляют продажи военного снаряжения для использования его в войне против Украины. Речь, вероятно, идет о защитной амуниции – касках и бронежилетах.

"Передача снаряжения вызывает озабоченность, но на данном этапе Вашингтону неясно, знает ли об этом центральное правительство. Хотя государственные предприятия доминируют в экономике Китая, не все они подлежат повседневному контролю", – сказал один из чиновников США.