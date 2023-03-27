The Guardian: Россия вернулась в мировой футбол, а Украина предпочла апатию возмущению

Он отметил, что в тот же вечер, когда украинская сборная играла в Англией на "Уэмбли", на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге Россия встретилась с Ираком в своем первом матче на своей земле с начала полномасштабного вторжения.

23 марта сборная России сыграла с Ираном матч в Тегеране.

"За последний год, когда Запад начал сближать ряды, эти два государства-изгоя оказались заперты в прагматичных, но все более восторженных объятиях", – пишет Лью.

Журналист подчеркнул, что возвращение России не вызвало реакции у Украины.

"Плавно, почти незаметно Россия вернулась на беговую дорожку международного футбола, и похоже, это никого особенно не беспокоит. Даже Украина, призывавшая исключить Иран из прошлогоднего чемпионата мира за его роль в поставках беспилотников для российских военных сил, в данном случае предпочла апатию возмущению", – заявил он.

Обозреватель напомнил, что Россия и ее клубы по-прежнему заморожены в УЕФА, а реальных перспектив сближения нет, пока продолжается война, и такая позиция вполне может в конечном итоге стать позицией по умолчанию на большей части континента.

"Тем временем Россия маневрирует. Помимо товарищеских матчей с Ираном и Ираком, этим летом она подписалась на участие в первом чемпионате Центральной Азии в Кыргызстане и Узбекистане. Таким образом, в то время как Украина все быстрее вращается на орбите Европы, центр тяжести России сместился на восток, в сторону Азии, и эта договоренность может даже стать формальной. В последние недели Россия все чаще делает предложения Азиатской футбольной конфедерации, провоцируя слухи о том, что она может в конечном итоге полностью отвернуться от УЕФА и присоединиться к таким странам, как Саудовская Аравия, Гуам и Австралия", – пишет автор.

По его оценке, возвращение в европейский футбол остается приоритетом России, и у крупнейших российских клубов явно мало желания отказываться от Лиги чемпионов УЕФА ради ее гораздо менее престижного азиатского эквивалента, но при этом она рассматривает и такой сценарий.

"Возможно, на футбольном уровне Европа действительно готова "забыть Россию". Но по мере того, как бойкоты и запреты начинают ослабевать, а другие виды спорта готовятся вновь принять Россию в свои ряды, это напоминает о хрупкости солидарности в очень сложном мире. Международный олимпийский комитет принял решение допустить российских спортсменов к Играм в Париже в следующем году. Уимблдон собирается снять запрет на участие российских игроков в следующем месяце", – подчеркнул журналист.