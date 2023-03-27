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ВОЙНА В УКРАИНЕ

The Guardian: Россия вернулась в мировой футбол, а Украина предпочла апатию возмущению

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Возвращение России не вызвало реакции у Украины, пишет спортивный обозреватель британской газеты
Возвращение России не вызвало реакции у Украины, пишет спортивный обозреватель британской газеты
Фото: depositphotos.com

Россия постепенно вернулась в международный футбол, и похоже, это никого особенно не беспокоит. Об этом написал 26 марта в колонке для The Guardian спортивный обозреватель издания Джонатан Лью.

Он отметил, что в тот же вечер, когда украинская сборная играла в Англией на "Уэмбли", на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге Россия встретилась с Ираком в своем первом матче на своей земле с начала полномасштабного вторжения. 

23 марта сборная России сыграла с Ираном матч в Тегеране.

"За последний год, когда Запад начал сближать ряды, эти два государства-изгоя оказались заперты в прагматичных, но все более восторженных объятиях", – пишет Лью.

Журналист подчеркнул, что возвращение России не вызвало реакции у Украины.

"Плавно, почти незаметно Россия вернулась на беговую дорожку международного футбола, и похоже, это никого особенно не беспокоит. Даже Украина, призывавшая исключить Иран из прошлогоднего чемпионата мира за его роль в поставках беспилотников для российских военных сил, в данном случае предпочла апатию возмущению", – заявил он.

Обозреватель напомнил, что Россия и ее клубы по-прежнему заморожены в УЕФА, а реальных перспектив сближения нет, пока продолжается война, и такая позиция вполне может в конечном итоге стать позицией по умолчанию на большей части континента.

"Тем временем Россия маневрирует. Помимо товарищеских матчей с Ираном и Ираком, этим летом она подписалась на участие в первом чемпионате Центральной Азии в Кыргызстане и Узбекистане. Таким образом, в то время как Украина все быстрее вращается на орбите Европы, центр тяжести России сместился на восток, в сторону Азии, и эта договоренность может даже стать формальной. В последние недели Россия все чаще делает предложения Азиатской футбольной конфедерации, провоцируя слухи о том, что она может в конечном итоге полностью отвернуться от УЕФА и присоединиться к таким странам, как Саудовская Аравия, Гуам и Австралия", – пишет автор.

По его оценке, возвращение в европейский футбол остается приоритетом России, и у крупнейших российских клубов явно мало желания отказываться от Лиги чемпионов УЕФА ради ее гораздо менее престижного азиатского эквивалента, но при этом она рассматривает и такой сценарий. 

"Возможно, на футбольном уровне Европа действительно готова "забыть Россию". Но по мере того, как бойкоты и запреты начинают ослабевать, а другие виды спорта готовятся вновь принять Россию в свои ряды, это напоминает о хрупкости солидарности в очень сложном мире. Международный олимпийский комитет принял решение допустить российских спортсменов к Играм в Париже в следующем году. Уимблдон собирается снять запрет на участие российских игроков в следующем месяце", – подчеркнул журналист.

Контекст:

После нападения России на Украину в феврале 2022 года команды из РФ и Беларуси, а также сборные двух стран отстранили от турниров по футболухоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности – по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболуПо информации Минспорта на конец мая, против России и Беларуси введено уже 125 спортивных санкций.

При этом 21 марта российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что руководство Российского футбольного союза (РФС) ведет переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о "поэтапном возвращении национальной команды к соревнованиям под эгидой организаций".

Украину исключили из совместной заявки с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. О том, что с ними принимать ЧМ будет Марокко, сообщил в Twitter телеканал Arryadia TV.

В то же время исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести проведение Суперкубка УЕФА 2023 года из российской Казани в греческие Афины.

Теги: футбол, спорт, война, ФИФА, УЕФА, сборная Украины, бойкот, сборная России
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