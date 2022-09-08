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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Тотальная война". Зеленский лично сообщил Макрону о нападении России 24 февраля. Опубликовано видео

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Макрон 24 февраля пообещал Зеленскому поговорить с Путиным, чтобы остановить войну
Макрон 24 февраля пообещал Зеленскому поговорить с Путиным, чтобы остановить войну
Фото: kremlin.ru

Работающая в Париже корреспондент американского Национального общественного радио Элеонора Бердсли 7 сентября опубликовала в Twitter видео, на котором заснят фрагмент телефонного разговора президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона утром 24 февраля.

На видео запечатлена реакция Макрона, которому украинский лидер сообщает о начале полномасштабного вторжения России в Украину и призывает его уговорить президента РФ Владимира Путина остановиться.

"То есть это значит, что они направили свои специальные войска повсюду в Киев?" – спрашивает Макрон.

"Повсюду. Киев, Одесса. И из Беларуси. Так что мы сражаемся повсюду на нашей территории. Везде действительно. Мы не могли представить, что будет происходить не так, как это было в 2014 году. Их намного, гораздо больше", – отвечает украинский президент.

Собеседники сходятся во мнении, что в Украине началась "тотальная война".

"Я думаю, Эммануэль, это очень важно, чтобы вы поговорили с Путиным, и очень важно создать антивоенную коалицию. Мы уверены, что европейские лидеры и [президент США Джо] Байден могут объединиться, позвонить по телефону и сказать: "Стоп". И он остановится. Он послушает вас. И, что я хочу сказать, просто остановите войну и поговорите с ним", – просит Макрона украинский лидер. 

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Вторжению предшествовали попытки телефонных о очных антикризисных переговоров ряда мировых лидеров с президентом РФ.

Le Figaro писало в начале мая, что с декабря 2021 года Макрон и Путин разговаривали "почти 20 раз". Сам президент Франции сказал, что провел "сотню часов" в переговорах с главой Кремля.

16 июня Макрон, а также Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис прибыли в Киев. Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с Зеленским, а потом провели совместную пресс-конференции. По словам президента Украины, он контактировал с Макроном, когда тот вел переговоры с Путиным.

По признанию Макрона на этой же пресс-конференции, после визита в Украину он начал особенно ощущать, что его переговоры с Путиным не дали результата. "Учитывая то количество часов, которые я провел в разговорах с ним, и учитывая то прозрение, которое есть теперь, когда я посетил Ирпень и Бучу, то я не только разочарован. Это недостаточно сильное слово, учитывая то, к чему привели действия этого человека", – сказал президент Франции.

Теги: Россия, Киев, Украина, Франция, Париж, вторжение, видео, Владимир Зеленский, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Эммануэль Макрон, российские оккупанты
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