"Тотальная война". Зеленский лично сообщил Макрону о нападении России 24 февраля. Опубликовано видео

На видео запечатлена реакция Макрона, которому украинский лидер сообщает о начале полномасштабного вторжения России в Украину и призывает его уговорить президента РФ Владимира Путина остановиться.

"То есть это значит, что они направили свои специальные войска повсюду в Киев?" – спрашивает Макрон.

"Повсюду. Киев, Одесса. И из Беларуси. Так что мы сражаемся повсюду на нашей территории. Везде действительно. Мы не могли представить, что будет происходить не так, как это было в 2014 году. Их намного, гораздо больше", – отвечает украинский президент.

Собеседники сходятся во мнении, что в Украине началась "тотальная война".

"Я думаю, Эммануэль, это очень важно, чтобы вы поговорили с Путиным, и очень важно создать антивоенную коалицию. Мы уверены, что европейские лидеры и [президент США Джо] Байден могут объединиться, позвонить по телефону и сказать: "Стоп". И он остановится. Он послушает вас. И, что я хочу сказать, просто остановите войну и поговорите с ним", – просит Макрона украинский лидер.