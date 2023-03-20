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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сложный день". Украинская аэроразведка показала работу корректировщиков под обстрелом. Видео

 
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Во время боя оккупанты сбили украинский дрон
Во время боя оккупанты сбили украинский дрон
Скриншот: TERRA Ops / YouTube

Подразделение аэроразведки Terra показало работу корректирующей группы украинской артиллерии под Бахмутом Донецкой области. Видео опубликовано 19 марта в YouTube-канале подразделения.

"Сегодня был сложный день, работали из передовых окопов, фланг обороны Бахмута", – говорится в описании видео.

Аэроразведка корректировала работу самоходной артиллерийской установки AHS Krab 155, но дрон сбили российские оккупанты из стрелкового оружия.

Работу вели под обстрелом вражеской ствольной артиллерии, к которой присоединился танк. Из-за потери дрона и постоянных обстрелов из танка военным пришлось уходить с позиций под вражеским огнем.

"Одним словом, был сложный день", – подытожили в подразделении.

На видео также снят момент, когда одному из военных прямо во время боевой работы звонят из военкомата. На фоне в это время слышны звуки взрывов. "[Позывной] Тор прячется от мобилизации под Бахмутом", – прокомментировали побратимы.


Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже восемь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: военные, разведка, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, Бахмут
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