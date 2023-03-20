"Сложный день". Украинская аэроразведка показала работу корректировщиков под обстрелом. Видео

"Сегодня был сложный день, работали из передовых окопов, фланг обороны Бахмута", – говорится в описании видео.
Аэроразведка корректировала работу самоходной артиллерийской установки AHS Krab 155, но дрон сбили российские оккупанты из стрелкового оружия.
Работу вели под обстрелом вражеской ствольной артиллерии, к которой присоединился танк. Из-за потери дрона и постоянных обстрелов из танка военным пришлось уходить с позиций под вражеским огнем.
"Одним словом, был сложный день", – подытожили в подразделении.
На видео также снят момент, когда одному из военных прямо во время боевой работы звонят из военкомата. На фоне в это время слышны звуки взрывов. "[Позывной] Тор прячется от мобилизации под Бахмутом", – прокомментировали побратимы.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже восемь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.