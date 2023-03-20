"Сложный день". Украинская аэроразведка показала работу корректировщиков под обстрелом. Видео

"Сегодня был сложный день, работали из передовых окопов, фланг обороны Бахмута", – говорится в описании видео.

Аэроразведка корректировала работу самоходной артиллерийской установки AHS Krab 155, но дрон сбили российские оккупанты из стрелкового оружия.

Работу вели под обстрелом вражеской ствольной артиллерии, к которой присоединился танк. Из-за потери дрона и постоянных обстрелов из танка военным пришлось уходить с позиций под вражеским огнем.

"Одним словом, был сложный день", – подытожили в подразделении.

На видео также снят момент, когда одному из военных прямо во время боевой работы звонят из военкомата. На фоне в это время слышны звуки взрывов. "[Позывной] Тор прячется от мобилизации под Бахмутом", – прокомментировали побратимы.



