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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"У них там эта конвенция Женевская". Оккупант рассказал об условиях в плену в Украине. После разглашения видео удалили

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Бывший пленный россиянин рассказал, как с ним обращались украинцы
Бывший пленный россиянин рассказал, как с ним обращались украинцы
Фото: Anna Chesova / Twitter

Российский канал "Лабытнанги-ТВ" опубликовал интервью с оккупантом, который побывал в украинском плену и рассказал об условиях содержания там. Но вскоре видео было удалено, сообщает "Медиазона" 14 декабря.

Российский военный Михаил Радыгин, которого освободили из украинского плена после обмена, рассказал, что заключил краткосрочный контракт с армией. Ранее он работал в госавтоинспекции и уголовно-исполнительной системе, а на контракт согласился, чтобы доработать оставшееся время до пенсии.

После учебной части его отправили в тыл и он рассчитывал, что будет там находиться весь срок действия четырехмесячного контракта, но его и других военных внезапно перебросили под Харьков. Там он получил ранение и его с сослуживцами взяли в плен.

Житель города Лабытнанги рассказал, что в плену его содержали в лагере, где находилось около 150 человек. Пленных кормили три раза в день, предоставляли предметы гигиены. В лагере существовали камеры, доступ к которым был у иностранных журналистов. В качестве используемых "наказаний" Радыгин назвал то, что пленных заставляли учить гимн Украины, песню о Степане Бандере и песню "Червона рута" Софии Ротару.

При этом после обмена его три недели держали в казарме в Москве под контролем ФСБ.

На интервью обратила внимание российская журналистка Анна Чесова, которая посвятила ему целый тред постов в Twitter. После этого видео было удалено. 

"Я, честно говоря, немного в ах...е, что это взяли и вот так показали по местному телеку под соусом "Интервью с героем". Видимо, они думают, что это очень вдохновляющая на патриотизм история, но вы сейчас сами убедитесь, что них...я", – написала она.

Журналистка пересказала слова Ладыгина о том, как он попал в плен, в том числе что при наступлении украинских военных россияне "разбежались кто куда" и что у многих раненых была истерика.

"У них там конвенция вот эта Женевская работает, они нам зачитывали наши права полностью", – цитирует его Чесова. По словам Радыгина, с помощью установленных камер отслеживалось, чтобы права российских военнопленных никто не нарушал.

"Это пауза на поорать. Я просто не верю, что они реально опубликовали это интервью – видимо, сами не поняли, что взяли", – резюмировала журналистка.

На Twitter-странице независимого проекта о войне в Украине WarTranslated также  отмечается, что запись интервью вышла в эфир, но быстро была удалена с сайта.

"Ранее мужчину допрашивали в ФСБ в течение трех недель после возвращения из плена", – говорится в сообщении.

Контекст:

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что из российского плена удалось освободить 1331 украинского защитника. При этом часто они истощены и находятся в плохом физическом состоянии. Также неоднократно сообщалось, что по отношению к ним применяются пытки.

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России передали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: Россия, Женевские соглашения, плен, пленные, война России против Украины, российские оккупанты
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