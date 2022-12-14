"У них там эта конвенция Женевская". Оккупант рассказал об условиях в плену в Украине. После разглашения видео удалили

Российский военный Михаил Радыгин, которого освободили из украинского плена после обмена, рассказал, что заключил краткосрочный контракт с армией. Ранее он работал в госавтоинспекции и уголовно-исполнительной системе, а на контракт согласился, чтобы доработать оставшееся время до пенсии.

После учебной части его отправили в тыл и он рассчитывал, что будет там находиться весь срок действия четырехмесячного контракта, но его и других военных внезапно перебросили под Харьков. Там он получил ранение и его с сослуживцами взяли в плен.

Житель города Лабытнанги рассказал, что в плену его содержали в лагере, где находилось около 150 человек. Пленных кормили три раза в день, предоставляли предметы гигиены. В лагере существовали камеры, доступ к которым был у иностранных журналистов. В качестве используемых "наказаний" Радыгин назвал то, что пленных заставляли учить гимн Украины, песню о Степане Бандере и песню "Червона рута" Софии Ротару.

При этом после обмена его три недели держали в казарме в Москве под контролем ФСБ.

На интервью обратила внимание российская журналистка Анна Чесова, которая посвятила ему целый тред постов в Twitter. После этого видео было удалено.

Тут выяснилось что мой земляк - житель моего родного города Лабытнанги - который пошел в Украину по контракту воевать, был ранен, попал в плен и был обменян в ноябре. Теперь вот вернулся в Лабытнанги и местные телевизионщики взяли у него интервью. — Anna Chesova (@chesovago) December 12, 2022

"Я, честно говоря, немного в ах...е, что это взяли и вот так показали по местному телеку под соусом "Интервью с героем". Видимо, они думают, что это очень вдохновляющая на патриотизм история, но вы сейчас сами убедитесь, что них...я", – написала она.

Журналистка пересказала слова Ладыгина о том, как он попал в плен, в том числе что при наступлении украинских военных россияне "разбежались кто куда" и что у многих раненых была истерика.

У некоторых раненых была “истерика”, вспоминает Радыгин, и от шока они бегали и просто стреляли в воздух. Ну а потом раненых нашли ВСУ и взяли в плен: "Не били, ничего, нормальное отношение - ну, у регулярных войск". — Anna Chesova (@chesovago) December 12, 2022

"У них там конвенция вот эта Женевская работает, они нам зачитывали наши права полностью", – цитирует его Чесова. По словам Радыгина, с помощью установленных камер отслеживалось, чтобы права российских военнопленных никто не нарушал.

"У них там конвенция вот эта Женевская работает, они нам зачитывали наши права полностью". По словам Радыгина, с помощью установленных камер отслеживалось, чтобы права российских военнопленных никто не нарушал — Anna Chesova (@chesovago) December 12, 2022

"Это пауза на поорать. Я просто не верю, что они реально опубликовали это интервью – видимо, сами не поняли, что взяли", – резюмировала журналистка.

На Twitter-странице независимого проекта о войне в Украине WarTranslated также отмечается, что запись интервью вышла в эфир, но быстро была удалена с сайта.

"Ранее мужчину допрашивали в ФСБ в течение трех недель после возвращения из плена", – говорится в сообщении.