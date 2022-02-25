"УДАР Виталия Кличко" призвал иностранцев и украинцев за границей поддержать Украину

"Что лично ты можешь сделать, если имеешь возможность и доступ к сети. Сделать прямо сейчас! Обратись к своим друзьям в других странах с призывом: "Россия атаковала не просто Украину! Россия атаковала весь цивилизованный мир! Начала войну против свободы и демократии! Ты можешь помочь остановить это безумие!" Если у тебя есть друзья или знакомые в России, напиши им с призывом выйти на протест в их городе. Сделай это. Ради Украины, ради свободы, ради мира!" – говорится в заявлении политсилы.
Партия предложила ряд шагов в поддержку Украины. В частности, это:
"Сделай пост на своих страницах в социальных сетях с текстом: STOP WAR! STOP PUTIN! STAND FOR UKRAINE! Распространяй правду о событиях в Украине в социальных сетях! Попроси друзей поделиться твоим постом! Требуй от правительства своей страны помочь Украине и наложить на Россию санкции. Создай или подпиши петицию в поддержку Украины на правительственных сайтах. Подпиши петиции на сайтах ООН, НАТО, пиши комментарии к постам на официальных страницах правительства твоей страны: STOP WAR! STOP PUTIN! STAND FOR UKRAINE! Если ты являешься членом сообщества (профессионального, творческого, спортивного), требуй исключения России из всех организаций! Этот вирус войны с именем Россия нужно изолировать! Россия должна быть остановлена!" – призвали в политсиле.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также есть информация о захваченных в плен оккупантах.
25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, о сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, о захваченном пленном.