"УДАР Виталия Кличко" призвал иностранцев и украинцев за границей поддержать Украину

Партия УДАР рассказала, что могут делать украинцы за рубежом и граждане других стран в поддержку Украины Фото: udar.party

"Что лично ты можешь сделать, если имеешь возможность и доступ к сети. Сделать прямо сейчас! Обратись к своим друзьям в других странах с призывом: "Россия атаковала не просто Украину! Россия атаковала весь цивилизованный мир! Начала войну против свободы и демократии! Ты можешь помочь остановить это безумие!" Если у тебя есть друзья или знакомые в России, напиши им с призывом выйти на протест в их городе. Сделай это. Ради Украины, ради свободы, ради мира!" – говорится в заявлении политсилы.

Партия предложила ряд шагов в поддержку Украины. В частности, это:

финансовая помощь Красному Кресту и Вооруженным силам Украины (Нацбанк открыл мультивалютный спецсчет);

участие в антивоенных протестах, которые проходят по всему миру;

протесты у российских посольств в разных странах.

"Сделай пост на своих страницах в социальных сетях с текстом: STOP WAR! STOP PUTIN! STAND FOR UKRAINE! Распространяй правду о событиях в Украине в социальных сетях! Попроси друзей поделиться твоим постом! Требуй от правительства своей страны помочь Украине и наложить на Россию санкции. Создай или подпиши петицию в поддержку Украины на правительственных сайтах. Подпиши петиции на сайтах ООН, НАТО, пиши комментарии к постам на официальных страницах правительства твоей страны: STOP WAR! STOP PUTIN! STAND FOR UKRAINE! Если ты являешься членом сообщества (профессионального, творческого, спортивного), требуй исключения России из всех организаций! Этот вирус войны с именем Россия нужно изолировать! Россия должна быть остановлена!" – призвали в политсиле.