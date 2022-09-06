Украина вернула тела еще 25 погибших военнослужащих

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников", – говорится в сообщении.
Сообщается, что эта операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.
"Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", – говорится в сообщении.
Украинские власти информировали о возврате тел погибших начиная со 2 июня.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 9 июня, что на нынешнем этапе войны России против Украины до 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 22 июля, сказал, что изменение в балансе огневой мощи уменьшило потери Украины в войне – число погибших военнослужащих в день сократилось до 30 и около 250 раненых.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 10 июня оценил общие потери ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в 10 тыс. погибших.