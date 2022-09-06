Украина вернула тела еще 25 погибших военнослужащих

Операция проводилась в соответствии с нормами Женевской конвенции, отметили в министерстве Фото: minre.gov.ua

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников", – говорится в сообщении.

Сообщается, что эта операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

"Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", – говорится в сообщении.