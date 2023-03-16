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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские пограничники отразили три атаки оккупантов в промзоне под Бахмутом – ГПСУ

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Девять оккупантов ликвидированы, 17 получили ранения ГПСУ
Девять оккупантов ликвидированы, 17 получили ранения – ГПСУ
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

Под Бахмутом Донецкой области, где идут ожесточенные бои, украинские пограничники нанесли оккупантам значительные потери. Об этом Государственная пограничная служба Украины 16 марта сообщила в Telegram.

Силы ГПСУ отбили три вражеские атаки. В результате девять российских захватчиков ликвидированы, 17 получили ранения.

"Бои шли в промышленной зоне одного из предприятий. Пограничники отбивали атаки оккупантов с помощью стрелкового оружия и гранат, а огонь минометчиков не позволил оккупантам подтягивать резервы", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили также успешные действия пограничной аэроразведки, которая корректировала огонь артиллерии Вооруженных сил Украины по оккупантам.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.

Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины заявили об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут.

Теги: Донецкая область, разведка, ГПСУ, армия РФ, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, потери армии России, российские оккупанты
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