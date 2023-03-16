Украинские пограничники отразили три атаки оккупантов в промзоне под Бахмутом – ГПСУ

Силы ГПСУ отбили три вражеские атаки. В результате девять российских захватчиков ликвидированы, 17 получили ранения.

"Бои шли в промышленной зоне одного из предприятий. Пограничники отбивали атаки оккупантов с помощью стрелкового оружия и гранат, а огонь минометчиков не позволил оккупантам подтягивать резервы", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили также успешные действия пограничной аэроразведки, которая корректировала огонь артиллерии Вооруженных сил Украины по оккупантам.