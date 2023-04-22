"Уже мертвым переводили в другое подразделение". ГУР МО опубликовало новый перехват разговора оккупанта

"Во втором бате тесть служил, погиб. Не могли найти ничего. А его задним числом перевели, говорят, в другое подразделение, то есть в другой батальон, и объявили пропавшим без вести. Он был резервистом, погиб там, умер где-то в Новобахмутовке. И уже мертвым переводили в другое подразделение", – рассказал оккупант.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.