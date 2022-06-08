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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Чернобыльской зоне отчуждения вновь заработали радиационные детекторы – МАГАТЭ

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ЧАЭС в марте была под российской оккупацией
ЧАЭС в марте была под российской оккупацией
Фото: EPA

В Чернобыльской зоне отчуждения снова работают радиационные детекторы. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, сообщила пресс-служба организации 7 июня.

Центр по инцидентам и аварийным ситуациям МАГАТЭ 6 июня начал получать измерения радиации из зоны отчуждения.

В организации отметили, что сеть радиационного контроля в этом районе перестала функционировать 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. 

Гросси сказал, что большинство из 39 детекторов, отправляющих данные из 30-километровой зоны отчуждения, теперь видны на карте IRMIS и обновляются так, как до вторжения российских войск в Чернобыль. Он также добавил, что полученные измерения показывают уровни радиации, которые соответствуют с показателям до конфликта.

"Возобновление передачи данных о радиации из зоны отчуждения – очень позитивный шаг вперед для ядерной безопасности в Украине. Это завершает длительный период фактического информационного затемнения, что создавало большую неопределенность в отношении радиационной обстановки в этом районе, особенно когда он находился под российской оккупацией. Поздравляю Украину с этой важной вехой, достигнутой с помощью технической помощи МАГАТЭ", – сказал он.

Контекст:

В первый день вторжения российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.

29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.

Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.

5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.

Теги: Чернобыльская АЭС, Чернобыль, МАГАТЭ, война России против Украины, зона отчуждения, Рафаэль Гросси
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