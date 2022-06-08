В Чернобыльской зоне отчуждения вновь заработали радиационные детекторы – МАГАТЭ

Центр по инцидентам и аварийным ситуациям МАГАТЭ 6 июня начал получать измерения радиации из зоны отчуждения.
В организации отметили, что сеть радиационного контроля в этом районе перестала функционировать 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Гросси сказал, что большинство из 39 детекторов, отправляющих данные из 30-километровой зоны отчуждения, теперь видны на карте IRMIS и обновляются так, как до вторжения российских войск в Чернобыль. Он также добавил, что полученные измерения показывают уровни радиации, которые соответствуют с показателям до конфликта.
"Возобновление передачи данных о радиации из зоны отчуждения – очень позитивный шаг вперед для ядерной безопасности в Украине. Это завершает длительный период фактического информационного затемнения, что создавало большую неопределенность в отношении радиационной обстановки в этом районе, особенно когда он находился под российской оккупацией. Поздравляю Украину с этой важной вехой, достигнутой с помощью технической помощи МАГАТЭ", – сказал он.
В первый день вторжения российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.
29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.
Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.
5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.