В Чернобыльской зоне отчуждения вновь заработали радиационные детекторы – МАГАТЭ

Центр по инцидентам и аварийным ситуациям МАГАТЭ 6 июня начал получать измерения радиации из зоны отчуждения.

В организации отметили, что сеть радиационного контроля в этом районе перестала функционировать 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Гросси сказал, что большинство из 39 детекторов, отправляющих данные из 30-километровой зоны отчуждения, теперь видны на карте IRMIS и обновляются так, как до вторжения российских войск в Чернобыль. Он также добавил, что полученные измерения показывают уровни радиации, которые соответствуют с показателям до конфликта.

"Возобновление передачи данных о радиации из зоны отчуждения – очень позитивный шаг вперед для ядерной безопасности в Украине. Это завершает длительный период фактического информационного затемнения, что создавало большую неопределенность в отношении радиационной обстановки в этом районе, особенно когда он находился под российской оккупацией. Поздравляю Украину с этой важной вехой, достигнутой с помощью технической помощи МАГАТЭ", – сказал он.