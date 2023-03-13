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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Купянске-Узловом полиция задержала российского военного. Он с сентября прятался в заброшенных зданиях

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По данным полиции, мужчина прятался в заброшенных зданиях района
По данным полиции, мужчина прятался в заброшенных зданиях района
Фото: Поліція Харківської області / Facebook

Наряд батальона полиции особого назначения 13 марта задержал в Харьковской области 42-летнего мужчину, оказавшегося российским военным. Об этом сообщил пресс-центр регионального управления Нацполиции.

Мужчину задержали во время патрулирования поселка Купянск-Узловой Купянского района.

"При проверке выяснилось, что он военнослужащий 27-й мотострелковой бригады России. Задержанный рассказал, что после того, как Вооруженные силы Украины освободили Купянский район, он скрывался в заброшенных зданиях на территории района", – говорится в сообщении.

Правоохранители доставили задержанного в Купянский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств пребывания российского военнослужащего на территории Украины.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid01GjUmzWTefKEBSyytXFN1WqFLK63U3vbwbMhwaAFvUPe6LZ9qSqe8yhZR7wTZJ8Ql

Контекст:

Купянск-Узловой – это одна из самых больших логистических, железнодорожных развязок на территории Харьковской области. Поселок был оккупирован в первые часы полномасштабной войны, сообщали в Харьковской ОВА.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

16 сентября украинские подразделения зашли в Купянск. О том, что силы обороны Украины зашли в Купянск-Узловой, Генеральный штаб ВСУ сообщил 26 сентября. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на следующий день проинформировал об освобождении поселка.

27 сентября в Купянске-Узловом подняли украинский флаг.

Теги: полиция, Харьковская область, Купянск, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты, деоккупация
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