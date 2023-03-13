В Купянске-Узловом полиция задержала российского военного. Он с сентября прятался в заброшенных зданиях

По данным полиции, мужчина прятался в заброшенных зданиях района Фото: Поліція Харківської області / Facebook

Мужчину задержали во время патрулирования поселка Купянск-Узловой Купянского района.

"При проверке выяснилось, что он военнослужащий 27-й мотострелковой бригады России. Задержанный рассказал, что после того, как Вооруженные силы Украины освободили Купянский район, он скрывался в заброшенных зданиях на территории района", – говорится в сообщении.

Правоохранители доставили задержанного в Купянский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств пребывания российского военнослужащего на территории Украины.