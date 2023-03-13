В Купянске-Узловом полиция задержала российского военного. Он с сентября прятался в заброшенных зданиях

Мужчину задержали во время патрулирования поселка Купянск-Узловой Купянского района.
"При проверке выяснилось, что он военнослужащий 27-й мотострелковой бригады России. Задержанный рассказал, что после того, как Вооруженные силы Украины освободили Купянский район, он скрывался в заброшенных зданиях на территории района", – говорится в сообщении.
Правоохранители доставили задержанного в Купянский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств пребывания российского военнослужащего на территории Украины.
Купянск-Узловой – это одна из самых больших логистических, железнодорожных развязок на территории Харьковской области. Поселок был оккупирован в первые часы полномасштабной войны, сообщали в Харьковской ОВА.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
16 сентября украинские подразделения зашли в Купянск. О том, что силы обороны Украины зашли в Купянск-Узловой, Генеральный штаб ВСУ сообщил 26 сентября. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на следующий день проинформировал об освобождении поселка.
27 сентября в Купянске-Узловом подняли украинский флаг.