В Минцифры Украины рассказали, что делать, если российские оккупанты забрали SIM-карту

В случае потери SIM-карты украинцев призвали немедленно сообщить об этом своему мобильному оператору Фото: depositphotos.com

"Если оккупанты забрали ваш телефон и SIM-карту, немедленно сообщите об этом своему мобильному оператору в контактном центре. Vodafone – 111, "Киевстар" – 466, lifecell – 5433. Номера будут заблокированы, и оккупанты не смогут ими воспользоваться", – отмечается в сообщении.

26 февраля на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину стало известно, что три украинских мобильных оператора закрыли доступ к своим сетям абонентам из России и Беларуси.

После этого оккупанты стали чаще забирать телефоны у местных жителей, рассказали в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

28 февраля Запорожская облгосадминистрация сообщила в Telegram, что в Бердянске российский военнослужащий застрелил мужчину за то, что тот не дал ему мобильный телефон, чтобы позвонить домой.