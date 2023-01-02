В Москве облили красной краской инсталляцию, посвященную войне в Украине

"Как мы уже неоднократно говорили, быть бойцом РДК можно и не находясь в Украине. В минувшие дни наш соратник напомнил о той кровавой жатве, которая идет в Украине. Один из самых известных арт-объектов Москвы, посвященный "СВО", светящиеся буквы Z V O – был окрашен в правильный цвет", – говорится в сообщении.

В "Русском добровольческом корпусе" также призвали россиян устраивать и другие акции неповиновения, направленные против режима президента РФ Владимира Путина.

На видео видно, как активист подходит к объекту и выплескивает на него красную краску, символизирующую кровь.

РДК – сформированное в августе 2022 года подразделение из этнических российских эмигрантов, которые живут в Украине и других европейских странах. Входит в состав Интернационального легиона сил Территориальной обороны Украины.