В МВД предлагают в течение 90 дней после окончания военного положения дать право людям зарегистрировать нелегальное оружие

Все нелегальное оружие, если калибр по закону позволяет, будет зарегистрировано – Тимченко Фото: mvs.gov.ua

По его словам, Кабинет Министров Украины уже одобрил проект правок к закону "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины", которые упрощают легализацию огнестрельного оружия.

"Согласно этому законопроекту, каждый гражданин, который имеет такое оружие, должен будет задекларировать его и внести в реестр, чтобы стать легальным пользователем. То есть согласно этому законопроекту, все незарегистрированное оружие, если калибр такого оружия по закону позволит поставить его на учет за гражданином Украины, должно быть учтено", – сказал Тимченко.

Проект предполагает, что у граждан страны будет 90 дней на то, чтобы легализовать оружие. Полный порядок декларирования огнестрельного оружия, а также правила его ношения, хранения и перевозки гражданскими лицами, участвующими в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РФ, будет разработан МВД после принятия соответствующих изменений в закон Верховной Радой, добавил замминистра.