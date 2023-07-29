В МВД предлагают в течение 90 дней после окончания военного положения дать право людям зарегистрировать нелегальное оружие

По его словам, Кабинет Министров Украины уже одобрил проект правок к закону "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины", которые упрощают легализацию огнестрельного оружия.
"Согласно этому законопроекту, каждый гражданин, который имеет такое оружие, должен будет задекларировать его и внести в реестр, чтобы стать легальным пользователем. То есть согласно этому законопроекту, все незарегистрированное оружие, если калибр такого оружия по закону позволит поставить его на учет за гражданином Украины, должно быть учтено", – сказал Тимченко.
Проект предполагает, что у граждан страны будет 90 дней на то, чтобы легализовать оружие. Полный порядок декларирования огнестрельного оружия, а также правила его ношения, хранения и перевозки гражданскими лицами, участвующими в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РФ, будет разработан МВД после принятия соответствующих изменений в закон Верховной Радой, добавил замминистра.
Вопрос легализации оборота оружия в Украине обсуждался несколько лет. В 2019-м президент Украины Владимир Зеленский называл такой шаг преждевременным, в марте 2021-го Верховная Рада отклонила два законопроекта об обороте оружия.
23 февраля 2022 года, накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину, Рада приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие.
В мае Зеленский сказал, что на руках у украинцев миллионы единиц оружия, его оборот – вопрос диалога и дискуссий.
В том же месяце Минцифры совместно с МВД Украины в приложении "Дія" запустили опрос про оборот огнестрельного оружия среди гражданского населения. Результаты опроса показали: около 59% респондентов – за разрешение на ношение оружия для личной защиты.
В поддержку легализации оборота оружия высказывался министр обороны Украины Алексей Резников. "Украине необходима не только либерализация, но и легализация обращения оружия. Упорядочивание. Формирование культуры безопасного и ответственного отношения к оружию", – подчеркивал Резников.
Бывший министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обещал, что реестр оружия начнет работать в Украине весной 2022 года. Он называл этот вопрос приоритетным для себя. Позднее в МВД обещали запустить реестр в октябре. Сообщалось, что он "находится в опытной эксплуатации – тестируются процедуры и процессы, автоматизированные системой".
Единый реестр оружия начал работу в Украине с 23 июня 2023 года. За месяц 15 238 пользователей авторизовались и подали заявки на приобретение, хранение или переоформление оружия, сообщил 25 июля глава МВД Игорь Клименко.