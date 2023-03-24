МВД намерено запустить единый реестр оружия в Украине через три месяца – Клименко

Запустить реестр оружия в МВД собирались сначала весной, потом осенью 2022 года. Клименко анонсировал новую дату Фото: mvs.gov.ua

Он отметил, что в стране продолжается работа по легализации и упорядочиванию оборота огнестрельного оружия.

"Первые шаги, которые мы сейчас делаем, – это разработка единого государственного реестра оружия, чтобы была возможность обмениваться данными в электронном виде с субъектами хозяйствования и другими правоохранительными структурами", – сказал Клименко.

Он отметил, что в этом вопросе "есть фактор безопасности, который мы должны с широкой общественностью, с экспертами, с народными депутатами обсудить".

Министр добавил, что все оружие, которое было легально выдано гражданам в начале полномасштабного вторжения, в том числе подразделениями Национальной полиции, состоит на учете в единой базе.

"И мы не видим сейчас проблем по контролю за его использованием", – подчеркнул Клименко.

По его словам, ответственность за оборот оружия после принятия соответствующего закона во втором чтении будет возложена в первую очередь на МВД и Национальную полицию.