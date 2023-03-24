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МВД намерено запустить единый реестр оружия в Украине через три месяца – Клименко

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Запустить реестр оружия в МВД собирались сначала весной, потом осенью 2022 года. Клименко анонсировал новую дату
Запустить реестр оружия в МВД собирались сначала весной, потом осенью 2022 года. Клименко анонсировал новую дату
Фото: mvs.gov.ua

Единый реестр оружия в Украине заработает через три месяца, 23 июня 2023 года, рассчитывает МВД Украины. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщается 23 марта на сайте министерства.

Он отметил, что в стране продолжается работа по легализации и упорядочиванию оборота огнестрельного оружия.

"Первые шаги, которые мы сейчас делаем, – это разработка единого государственного реестра оружия, чтобы была возможность обмениваться данными в электронном виде с субъектами хозяйствования и другими правоохранительными структурами", – сказал Клименко. 

Он отметил, что в этом вопросе "есть фактор безопасности, который мы должны с широкой общественностью, с экспертами, с народными депутатами обсудить".

Министр добавил, что все оружие, которое было легально выдано гражданам в начале полномасштабного вторжения, в том числе подразделениями Национальной полиции, состоит на учете в единой базе.

"И мы не видим сейчас проблем по контролю за его использованием", – подчеркнул Клименко.

По его словам, ответственность за оборот оружия после принятия соответствующего закона во втором чтении будет возложена в первую очередь на МВД и Национальную полицию.

Контекст:

Вопрос легализации оборота оружия в Украине обсуждался несколько лет. В 2019-м президент Украины Владимир Зеленский называл такой шаг преждевременным, в марте 2021-го Верховная Рада отклонила два законопроекта об обороте оружия.

23 февраля 2022 года, накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину, Рада приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие. 

В мае Зеленский сказал, что на руках у украинцев миллионы единиц оружия, его оборот – вопрос диалога и дискуссий.

В том же месяце Минцифры совместно с МВД Украины в приложении "Дія" запустили опрос об обращении огнестрельного оружия среди гражданского населения, результаты опроса показали: около 59% респондентов – за разрешение на ношение оружия для личной защиты.

Бывший министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обещал, что реестр оружия начнет работать в Украине весной 2022 года. Он называл этот вопрос приоритетным для себя. Позднее в МВД обещали запустить реестр в октябре. Сообщалось, что он "находится в опытной эксплуатации – тестируются процедуры и процессы, автоматизированные системой".

В поддержку легализации оборота оружия высказывался и министр обороны Украины Алексей Резников. "Украине необходима не только либерализация, но и легализация обращения оружия. Упорядочивание. Формирование культуры безопасного и ответственного отношения к оружию", – подчеркнул Резников.

Теги: МВД, оружие, полиция, Нацполиция, Игорь Клименко
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