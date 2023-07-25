В МВД Украины рассказали, сколько людей зарегистрировалось в Едином реестре оружия за месяц его работы

По данным министра, за месяц 15 238 пользователей авторизовались и подали заявки на приобретение, хранение или переоформление оружия.
"Это более 507 заявок в день. Сам сервис интуитивно понятен и прозрачный, поэтому количество отклоненных заявок составляет лишь 0,87%... Мы сделали еще один шаг к новой безопасной среде в Украине. Движемся дальше", – заявил Клименко.
По информации МВД, 7209 лицам было предоставлено разрешение на хранение и ношение огнестрельного, травматического и газового оружия. Было выдано 4174 разрешения на приобретение такого оружия. Еще 489 граждан за этот период переоформили имеющееся у них оружие.
Вопрос легализации оборота оружия в Украине обсуждался несколько лет. В 2019-м президент Украины Владимир Зеленский называл такой шаг преждевременным, в марте 2021-го Верховная Рада отклонила два законопроекта об обороте оружия.
23 февраля 2022 года, накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину, Рада приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие.
В мае Зеленский сказал, что на руках у украинцев миллионы единиц оружия, его оборот – вопрос диалога и дискуссий.
В том же месяце Минцифры совместно с МВД Украины в приложении "Дія" запустили опрос про оборот огнестрельного оружия среди гражданского населения. Результаты опроса показали: около 59% респондентов – за разрешение на ношение оружия для личной защиты.
В поддержку легализации оборота оружия высказывался министр обороны Украины Алексей Резников. "Украине необходима не только либерализация, но и легализация обращения оружия. Упорядочивание. Формирование культуры безопасного и ответственного отношения к оружию", – подчеркивал Резников.
Бывший министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обещал, что реестр оружия начнет работать в Украине весной 2022 года. Он называл этот вопрос приоритетным для себя. Позднее в МВД обещали запустить реестр в октябре. Сообщалось, что он "находится в опытной эксплуатации – тестируются процедуры и процессы, автоматизированные системой".
Единый реестр оружия начал работу в Украине с 23 июня 2023 года.