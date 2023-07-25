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В МВД Украины рассказали, сколько людей зарегистрировалось в Едином реестре оружия за месяц его работы

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МВД выдало тысячи разрешений на приобретение, хранение и ношение огнестрельного, травматического и газового оружия
МВД выдало тысячи разрешений на приобретение, хранение и ношение огнестрельного, травматического и газового оружия
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Более 15 тыс. украинцев воспользовались услугами Единого реестра оружия за первый месяц его работы. Об этом заявил 24 июля министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает пресс-служба МВД.

По данным министра, за месяц 15 238 пользователей авторизовались и подали заявки на приобретение, хранение или переоформление оружия.

"Это более 507 заявок в день. Сам сервис интуитивно понятен и прозрачный, поэтому количество отклоненных заявок составляет лишь 0,87%... Мы сделали еще один шаг к новой безопасной среде в Украине. Движемся дальше", – заявил Клименко.

По информации МВД, 7209 лицам было предоставлено разрешение на хранение и ношение огнестрельного, травматического и газового оружия. Было выдано 4174 разрешения на приобретение такого оружия. Еще 489 граждан за этот период переоформили имеющееся у них оружие.

Инфографика: mvs.gov.ua
Инфографика: mvs.gov.ua

Контекст:

Вопрос легализации оборота оружия в Украине обсуждался несколько лет. В 2019-м президент Украины Владимир Зеленский называл такой шаг преждевременным, в марте 2021-го Верховная Рада отклонила два законопроекта об обороте оружия.

23 февраля 2022 года, накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину, Рада приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие.

В мае Зеленский сказал, что на руках у украинцев миллионы единиц оружия, его оборот – вопрос диалога и дискуссий.

В том же месяце Минцифры совместно с МВД Украины в приложении "Дія" запустили опрос про оборот огнестрельного оружия среди гражданского населения. Результаты опроса показали: около 59% респондентов – за разрешение на ношение оружия для личной защиты.

В поддержку легализации оборота оружия высказывался министр обороны Украины Алексей Резников. "Украине необходима не только либерализация, но и легализация обращения оружия. Упорядочивание. Формирование культуры безопасного и ответственного отношения к оружию", – подчеркивал Резников.

Бывший министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обещал, что реестр оружия начнет работать в Украине весной 2022 года. Он называл этот вопрос приоритетным для себя. Позднее в МВД обещали запустить реестр в октябре. Сообщалось, что он "находится в опытной эксплуатации – тестируются процедуры и процессы, автоматизированные системой".

Единый реестр оружия начал работу в Украине с 23 июня 2023 года.

Теги: МВД, оружие, документы, Игорь Клименко
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