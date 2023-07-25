В МВД Украины рассказали, сколько людей зарегистрировалось в Едином реестре оружия за месяц его работы

МВД выдало тысячи разрешений на приобретение, хранение и ношение огнестрельного, травматического и газового оружия Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

По данным министра, за месяц 15 238 пользователей авторизовались и подали заявки на приобретение, хранение или переоформление оружия.

"Это более 507 заявок в день. Сам сервис интуитивно понятен и прозрачный, поэтому количество отклоненных заявок составляет лишь 0,87%... Мы сделали еще один шаг к новой безопасной среде в Украине. Движемся дальше", – заявил Клименко.

По информации МВД, 7209 лицам было предоставлено разрешение на хранение и ношение огнестрельного, травматического и газового оружия. Было выдано 4174 разрешения на приобретение такого оружия. Еще 489 граждан за этот период переоформили имеющееся у них оружие.