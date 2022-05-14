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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированный Севастополь свозят убитых и раненых российских военных со Змеиного – ГУР Минобороны

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Остров Змеиный временно контролируют российские оккупанты
Остров Змеиный временно контролируют российские оккупанты
Фото: wikipedia.org

В оккупированный Севастополь свозят убитых и раненых российских военных с острова Змеиный в Черном море, который временно контролируют российские оккупанты. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram 14 мая.

"Из 40 связистов вооруженных сил РФ, откомандированных на остров Змеиный, живыми вернулись восемь. Одновременно эвакуированы 10 тел погибших. Все они военнослужащие части спецсвязи вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в оккупированном Севастополе", – сообщили в ГУР.

По данным разведки, в севастопольском военном госпитале переполнены отделения хирургии и травматологии.

"В связи с высокой нагрузкой в палатах устанавливается по 40 кроватей. Из-за большого количества раненых на территории Крыма активно ведется кампания по донорству крови. Оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. При этом донором может стать кто угодно – никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится", – проинформировали в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.

Украинские военные регулярно сообщают об уничтожении военной техники оккупантов, в частности зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связикатеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета. Кроме того, 12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ.

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая.

"Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Теги: Севастополь, разведка, война России против Украины, войска, ГУР Минобороны Украины, остров Змеиный
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