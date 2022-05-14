В оккупированный Севастополь свозят убитых и раненых российских военных со Змеиного – ГУР Минобороны

"Из 40 связистов вооруженных сил РФ, откомандированных на остров Змеиный, живыми вернулись восемь. Одновременно эвакуированы 10 тел погибших. Все они военнослужащие части спецсвязи вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в оккупированном Севастополе", – сообщили в ГУР.

По данным разведки, в севастопольском военном госпитале переполнены отделения хирургии и травматологии.

"В связи с высокой нагрузкой в палатах устанавливается по 40 кроватей. Из-за большого количества раненых на территории Крыма активно ведется кампания по донорству крови. Оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. При этом донором может стать кто угодно – никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится", – проинформировали в пресс-службе.

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