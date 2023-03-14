В ООН назвали количество погибших и раненых мирных украинцев в результате вторжения России

В организации зафиксировали гибель 3664 мужчин, 2173 женщин, 260 мальчиков и 203 девочек. Пол 1900 взрослых и 31 ребенка пока не установлен.

В ООН отмечают, что 17 619 жертв (6372 погибших и 11 247 раненых) находились на территории, которая на момент российского вторжения контролировалась Украиной.

С 1-го по 12 марта организация зафиксировала 293 жертвы среди мирных граждан: 84 погибших (48 мужчин, 23 женщины, четыре мальчика, одна девочка, а также восемь взрослых, пол которых пока не установлен) и 209 раненых (81 мужчина, 41 женщина, 15 мальчиков, одна девочка), а также 71 взрослый, пол которого пока не установлен.

Из них 71 убитый и 172 раненых (83%) в 70 населенных пунктах на территории, контролировавшейся правительством Украины на момент гибели или ранения, 13 убитых и 37 раненых в 12 населенных пунктах на территории, оккупированной Российской Федерацией.

Наиболее распространенная причина гибели и ранений – взрывное оружие широкого действия, отмечается в отчете.

В ООН считают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область).

В мае 2022 года офицер управления разведки Илья Самойленко сообщал, что количество жертв российской агрессии в разбомбленном оккупантами Мариуполе оценивается в 25 тыс. человек, преимущественно гражданских.

23 февраля генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что, по данным украинских правоохранителей, российская агрессия привела к гибели 9655 человек, в том числе 461 ребенка. Ранения получили 12 829 человек, из которых 926 – дети. Он подчеркнул, что это только официально задокументированные случаи, реальная цифра гораздо выше.