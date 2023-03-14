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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ООН назвали количество погибших и раненых мирных украинцев в результате вторжения России

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В ООН подсчитали количество жертв войны среди мирного населения
В ООН подсчитали количество жертв войны среди мирного населения
Фото: EPA

Жертвой полномасштабного вторжения России в Украину по состоянию на 12 марта стал как минимум 8231 мирный житель страны, еще 13 734 человек получили ранения. Об этом говорится в отчете управления верховного комиссара ООН по правам человека.

В организации зафиксировали гибель 3664 мужчин, 2173 женщин, 260 мальчиков и 203 девочек. Пол 1900 взрослых и 31 ребенка пока не установлен.

В ООН отмечают, что 17 619 жертв (6372 погибших и 11 247 раненых) находились на территории, которая на момент российского вторжения контролировалась Украиной.

С 1-го по 12 марта организация зафиксировала 293 жертвы среди мирных граждан: 84 погибших (48 мужчин, 23 женщины, четыре мальчика, одна девочка, а также восемь взрослых, пол которых пока не установлен) и 209 раненых (81 мужчина, 41 женщина, 15 мальчиков, одна девочка), а также 71 взрослый, пол которого пока не установлен.

Из них 71 убитый и 172 раненых (83%) в 70 населенных пунктах на территории, контролировавшейся правительством Украины на момент гибели или ранения, 13 убитых и 37 раненых в 12 населенных пунктах на территории, оккупированной Российской Федерацией.

Наиболее распространенная причина гибели и ранений – взрывное оружие широкого действия, отмечается в отчете.

В ООН считают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область).

В мае 2022 года офицер управления разведки Илья Самойленко сообщал, что количество жертв российской агрессии в разбомбленном оккупантами Мариуполе оценивается в 25 тыс. человек, преимущественно гражданских. 

23 февраля генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что, по данным украинских правоохранителей, российская агрессия привела к гибели 9655 человек, в том числе 461 ребенка. Ранения получили 12 829 человек, из которых 926 – дети. Он подчеркнул, что это только официально задокументированные случаи, реальная цифра гораздо выше.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: ООН, раненые, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, погибшие
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