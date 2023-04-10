В первый день войны власть сформировала "второй Кабмин" и отправила его на запад Украины. Министры рассказали, как это было

По его словам, с самого утра начали искать поезд, чтобы можно было вывезти часть министров, их семьи и важную секретную документацию.

"А вокруг же война, беспорядок. Я обзвонил чуть ли не все руководство "Укрзалізниці", пока мы тех два поезда собрали из того, что было. Никакой роскоши – но люди были рады и тому. Но уже подали те поезда, а они все не отправляются. Должны были в 12.00 выехать – стоят, в 13.00 тоже не выехали. Где-то аж в 14.00 первый отправился. А мне [министр развития общин и территорий Алексей] Чернышов раз за разом звонит: "Ну где тот поезд? Ну когда? Ну почему не едет?" – рассказал министр.

Чернышов, на которого была возложена обязанность организовать эвакуацию части Кабмина, рассказал, что это был "абсолютно обычный поезд".

"Он был скомплектован из каких-то резервов или имеющихся мощностей, которые были. Никаких он не имел признаков, даже вагоны кое-где были разные. Он не был даже полностью заполнен. В пути мы были дольше, чем я ожидал. Потому что поезд был не регулярный, и в тот день было не без сбоев. Поэтому ехали мы часов 20", – рассказал он.

Чернышов вспоминает, что относительно места назначения рассматривалось несколько вариантов, и окончательное решение было принято уже в пути, сообщил он. Была выбрана Ивано-Франковская область.

Чернышов возглавил ту часть Кабмина, которую было решено эвакуировать из столицы. Вывозили 12 министров, которые сохраняли кворум и в случае необходимости выполнили бы роль "второго правительства" и могли бы продолжать выполнять решения, объяснил министр обороны Алексей Резников. В Киеве остались министры, которые были нужны для устойчивости обороны. По его словам, киевская часть правительства не собиралась офлайн – все включались по интернету из разных мест, в это же время вторая половина правительства включалась с запада Украины.

"Это давало нам безопасную устойчивость правительственной системы", – сказал Резников.