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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В первый день войны власть сформировала "второй Кабмин" и отправила его на запад Украины. Министры рассказали, как это было

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Министры вспомнили, как часть Кабмина в начале войны отправили в эвакуацию
Министры вспомнили, как часть Кабмина в начале войны отправили в эвакуацию
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

В день полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля 2022 года, часть членов Кабинета Министров эвакуировали на запад Украины обычным поездом. Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков в опубликованном 10 апреля подкасте "Украинской правды".

По его словам, с самого утра начали искать поезд, чтобы можно было вывезти часть министров, их семьи и важную секретную документацию.

"А вокруг же война, беспорядок. Я обзвонил чуть ли не все руководство "Укрзалізниці", пока мы тех два поезда собрали из того, что было. Никакой роскоши – но люди были рады и тому. Но уже подали те поезда, а они все не отправляются. Должны были в 12.00 выехать – стоят, в 13.00 тоже не выехали. Где-то аж в 14.00 первый отправился. А мне [министр развития общин и территорий Алексей] Чернышов раз за разом звонит: "Ну где тот поезд? Ну когда? Ну почему не едет?" – рассказал министр.

Чернышов, на которого была возложена обязанность организовать эвакуацию части Кабмина, рассказал, что это был "абсолютно обычный поезд".

"Он был скомплектован из каких-то резервов или имеющихся мощностей, которые были. Никаких он не имел признаков, даже вагоны кое-где были разные. Он не был даже полностью заполнен. В пути мы были дольше, чем я ожидал. Потому что поезд был не регулярный, и в тот день было не без сбоев. Поэтому ехали мы часов 20", – рассказал он.

Чернышов вспоминает, что относительно места назначения рассматривалось несколько вариантов, и окончательное решение было принято уже в пути, сообщил он. Была выбрана Ивано-Франковская область.

Чернышов возглавил ту часть Кабмина, которую было решено эвакуировать из столицы. Вывозили 12 министров, которые сохраняли кворум и в случае необходимости выполнили бы роль "второго правительства" и могли бы продолжать выполнять решения, объяснил министр обороны Алексей Резников. В Киеве остались министры, которые были нужны для устойчивости обороны. По его словам, киевская часть правительства не собиралась офлайн – все включались по интернету из разных мест, в это же время вторая половина правительства включалась с запада Украины.

"Это давало нам безопасную устойчивость правительственной системы", – сказал Резников.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: правительство, эвакуация, Алексей Резников, война России против Украины, Алексей Чернышов, Александр Кубраков, Кабмин
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