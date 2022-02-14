В Польше готовятся принять возможных беженцев из Украины

В случае российского вторжения украинцы могут искать надежное убежище в Польше, полагают власти этой страны Фото: EPA

"Очевидно, что из-за ситуации в Украине мы готовимся к разным сценариям. Один из них – это действия воевод, связанные с потенциальным наплывом беженцев из Украины, которые из-за возможного конфликта могут искать надежное убежище в нашей стране", – заявил Каминский.

* To oczywiste, * e w zwi * zku z sytuacj * na Ukrainie przygotowujemy si * na ró * ne scenariusze. Jednym z nich s * dzia * ania wojewodów zwi * zane z ewentualnym nap * ywem uchod * ców z Ukrainy, którzy z powodu mo * liwego konfliktu, mog * szuka * w naszym kraju bezpiecznego schronienia. — Mariusz Kami * ski (@Kaminski_M_) February 13, 2022

Воеводы уже разослали письма представителям местных властей относительно мест размещения для возможных беженцев, сообщил в Twitter мэр Цеханува и секретарь Ассоциации городов Польши Кшиштоф Косинский.

"Воеводы начали контакты с бургомистрами и мэрами городов. Нас попросили указать перечень мест для размещения беженцев, количество лиц, которых мы можем принять, расходы, связанные с этим, время подготовки зданий с рекомендацией до 48 часов", – написал он.

Wojewodowie uruchomili kontakty z burmistrzami/prezydentami miast. Zostali * my poproszeni o wskazanie listy obiektów zakwaterowania dla uchod * ców, liczby osób mo * liwych do przyj * cia, kosztów z tym zwi * zanych, czasu adaptacji budynków z rekomendacj * do 48h #Ukraina — Krzysztof Kosi * ski (@kosinskik) February 12, 2022

В комментарии RMF24 Косинский отметил, что, по его мнению, органы местного самоуправления будут открыты для сотрудничества с правительством по этому вопросу.