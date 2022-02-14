В Польше готовятся принять возможных беженцев из Украины

"Очевидно, что из-за ситуации в Украине мы готовимся к разным сценариям. Один из них – это действия воевод, связанные с потенциальным наплывом беженцев из Украины, которые из-за возможного конфликта могут искать надежное убежище в нашей стране", – заявил Каминский.
* To oczywiste, * e w zwi * zku z sytuacj * na Ukrainie przygotowujemy si * na ró * ne scenariusze. Jednym z nich s * dzia * ania wojewodów zwi * zane z ewentualnym nap * ywem uchod * ców z Ukrainy, którzy z powodu mo * liwego konfliktu, mog * szuka * w naszym kraju bezpiecznego schronienia.— Mariusz Kami * ski (@Kaminski_M_) February 13, 2022
Воеводы уже разослали письма представителям местных властей относительно мест размещения для возможных беженцев, сообщил в Twitter мэр Цеханува и секретарь Ассоциации городов Польши Кшиштоф Косинский.
"Воеводы начали контакты с бургомистрами и мэрами городов. Нас попросили указать перечень мест для размещения беженцев, количество лиц, которых мы можем принять, расходы, связанные с этим, время подготовки зданий с рекомендацией до 48 часов", – написал он.
Wojewodowie uruchomili kontakty z burmistrzami/prezydentami miast. Zostali * my poproszeni o wskazanie listy obiektów zakwaterowania dla uchod * ców, liczby osób mo * liwych do przyj * cia, kosztów z tym zwi * zanych, czasu adaptacji budynków z rekomendacj * do 48h #Ukraina— Krzysztof Kosi * ski (@kosinskik) February 12, 2022
В комментарии RMF24 Косинский отметил, что, по его мнению, органы местного самоуправления будут открыты для сотрудничества с правительством по этому вопросу.
В случае масштабного наступления российских войск на Украину Европа может столкнуться с новым миграционным кризисом, заявлял министр обороны Украины Алексей Резников. "Вероятно, несколько миллионов мигрантов или беженцев будут стоять на границе Украины с Польшей или, возможно, между Германией и Польшей", – говорил он.
По оценке замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацея Вонсика, если начнется полномасштабная война России против Украины, то на границе с Польшей можно ожидать до миллиона беженцев из Украины.
Перед визитом в Украину в начале февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если Россия начнет новую войну, "дверь в Польшу будет открыта" для украинцев. Он говорил, что в Польше готовы "принимать украинских раненых и помогать эвакуировать часть граждан Украины".
О готовности принять женщин и детей из Украины в случае обострения ситуации заявляла также Чехия.