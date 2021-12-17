В ростовском суде в России после публикации приговора о присутствии военных РФ на Донбассе назначена служебная проверка – СМИ

"В рамках служебной проверки будут выясняться все обстоятельства данной публикации, техническая сторона вопроса. К этому процессу подключен областной судебный департамент. Ситуация непростая. С одной стороны, это законное вынесенное решение суда, с другой – есть вопросы к самой сути изложенных в приговоре фактов", – сообщил источник изданию.

Контекст:

В ноябре Кировский райсуд Ростова-на-Дону приговорил к пяти годам колонии фигуранта, отвечавшего за "продовольствие, которое предназначалось для отправки в воинские части вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории "ДНР" и "ЛНР". Ему вменили посредничество во взятке.

Согласно материалам суда, подполковник из Южного военного округа РФ потребовал от его начальника 90 тыс. руб. (33 тыс. грн) в месяц, чтобы не препятствовать работе по поставкам. Иначе офицер, как говорится в приговоре, угрожал срывать поставки "в пользу военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в "ДНР" и "ЛНР".

В тексте приговора сообщается, что поставки проходили как минимум в 2018-м и 2019 году. Осенью 2018 года из-за задержки отправки колонны санитарным контролем было испорчено продовольствия на сумму около 30 млн руб. (11 млн грн).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опубликованный приговор назвал ошибкой. Он заявил, что "это невозможно" и никаких вооруженных сил РФ на оккупированных территориях, которые Песков называет "самопровозглашенными республиками", "не было и нет".

После огласки в медиа постановление суда исчезло с сайта. Однако оно осталось доступным в виде сохраненной копии в веб-архиве.