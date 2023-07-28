В суд направлено дело экс-гендиректора ГП "Антонов". Его обвиняют в халатности, из-за которой была уничтожена "Мрія"

Чиновника обвиняют в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Его имя в сообщении не указано, но директором предприятия в тот период был Сергей Бычков.

"Расследование установило, что экс-руководитель госпредприятия ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности по обеспечению сохранности имущества. В результате транспортный самолет АН-225 "Мрія" своевременно, до начала полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины, не был транспортирован из опасной зоны – аэродрома АТП "Антонов" в поселке Гостомель в Киевской области", – сказано в сообщении.

В результате обстрелов российскими военными самолет был уничтожен, а Украине было нанесено почти 8,5 млрд грн ущерба, напомнили в ведомстве.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Досудебное расследование вели следователи Нацполиция Украины при оперативном сопровождении управления СБУ в Киеве и Киевской области и киберполиции.