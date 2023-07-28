В суд направлено дело экс-гендиректора ГП "Антонов". Его обвиняют в халатности, из-за которой была уничтожена "Мрія"

Чиновника обвиняют в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Его имя в сообщении не указано, но директором предприятия в тот период был Сергей Бычков.
"Расследование установило, что экс-руководитель госпредприятия ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности по обеспечению сохранности имущества. В результате транспортный самолет АН-225 "Мрія" своевременно, до начала полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины, не был транспортирован из опасной зоны – аэродрома АТП "Антонов" в поселке Гостомель в Киевской области", – сказано в сообщении.
В результате обстрелов российскими военными самолет был уничтожен, а Украине было нанесено почти 8,5 млрд грн ущерба, напомнили в ведомстве.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей.
Досудебное расследование вели следователи Нацполиция Украины при оперативном сопровождении управления СБУ в Киеве и Киевской области и киберполиции.
На сайте госпредприятия "Антонов" указано, что самолет Ан-225 "Мрія" создавали в двух экземплярах, но полностью завершен лишь один борт. Чтобы достроить вторую "Мрію" (в 2018 году сообщалось, что фюзеляж сохранился в идеальном состоянии и самолет готов на 70%), нужны инвестор и примерно $700 млн, рассказывали на госпредприятии.
Об уничтожении самолета, стоявшего в ангаре в Гостомеле под Киевом, стало известно 27 февраля. "После пятого авианалета разбомбили "Мрію" полностью. Это произошло в первый день [24 февраля]. Обстреливали с вертолетов", – сказал мэр города Буча (находится в 4 км от Гостомеля) Анатолий Федорук.
Бывший капитан "Мрії" Дмитрий Антонов говорил в видеообращении 19 марта, что Ан-225 можно было спасти, если бы не топ-менеджмент госпредприятия. Он рассказал, что самолет предлагали эвакуировать в Лейпциг еще за месяц до вторжения РФ, но менеджмент "Антонова" не ответил на этот запрос. По его мнению, у представителей топ-менеджмента ГП "Антонов" можно найти "связи с Российской Федерацией".
29 марта "Укроборонпром" отстранил Сергея Бычкова от исполнения обязанностей гендиректора "Антонова". 4 апреля Бычкова уволили, сообщало "Радіо Свобода".
В СБУ 18 октября заявили, что руководство "Антонова" не предприняло всех необходимых мер по сохранению самолета "Мрія". В рамках уголовного производства СБУ провела ряд обысков, спецслужба установила, что "отдельные работники предприятия" долго препятствовали силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома в Гостомеле. "Все это привело к уничтожению Ан-225 и нескольких самолетов", – сказано в сообщении.
10 марта Бычкову сообщили о подозрении в связи с уничтожением "Мрії" по ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период, повлекшее гибель людей и другие тяжкие последствия). 5 апреля ему сообщили о еще одном подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).