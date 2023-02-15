В Украине погибли минимум трое российских криминальных авторитетов из 90-х – Bellingcat

Расследователям Bellingcat удалось выяснить, что во время вербовочной кампании вагнеровцы смогли завербовать 59-летнего Сергея Максименко (Олимпиец), 55-летнего Андрея Бережных (Мститель) и 55-летнего Игоря Куска (Афганец). Все они известны своим криминальным прошлым.

Андрей Бережных в середине 90-х создал банду в городе Балаково Саратовской области РФ, действовала она около 20 лет. Бережных и его группа на протяжении многих лет совершили ряд убийств и покушений, жертвами которых стали, в числе прочих, местные владельцы бизнесов.

В 2003 году преступная группа Бережных призналась в нападении на саратовскую телекомпанию СТВ с применением гранатомета РПГ-26. "Медиазона" пишет, что всего Бережных совершил пять доказанных убийств и 12 покушений на убийство, за что его приговорили к 25 годам тюрьмы.

Бережных погиб во время боевых действий в Украине 8 декабря 2022 года, присоединившись к ЧВК "Вагнер" всего за месяц до этого.

Сергей Максименко возглавлял банду "Олимпия". В начале 2000-х группировка совершила ряд убийств, в основном владельцев местного бизнеса и лидеров соперничающих банд. Также банда занималась проституцией и вымогательством. В Bellinget отмечают особую жестокость действий банды. Например, в 2003 году ее члены напали на семерых мужчин (включая их жен) в местном баре с бейсбольными битами и охотничьими ружьями.

Осужденный на 25 лет Максименко присоединился к ЧВК "Вагнер" в сентябре 2022 года. Погиб он в декабре прошлого года.

Игорь Куск был ветераном войны в Афганистане. С 1998 года в Татарстане руководил преступной группировкой, которая получила название "Кусковские". Банда отличалась тем, что в их рядах было немало ветеранов Афганистана.

Изначально банда действовала в Нижнекамске и Казани, занималась незначительными преступлениями и заказными убийствами. Однако в 2004 году группировка совершила убийство двух генеральных директоров крупной строительной компании "Татсантехмонтаж", в которой на тот момент работало около тысячи человек.

Bellingcat пишет, что отбывающий 23-летний срок Куск хотел воевать в Украине еще до того, как вербовщики ЧВК "Вагнер" посетили его тюрьму. Он писал письмо главе Чечни Рамзану Кадырову, чтобы его приняли в подразделение "Ахмат". В итоге Куск присоединился к ЧВК "Вагнер" в июле 2022 года и был ликвидирован в Украине.