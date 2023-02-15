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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине погибли минимум трое российских криминальных авторитетов из 90-х – Bellingcat

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"Вагнер" для войны в Украину активно вербует заключенных в российских тюрьмах
"Вагнер" для войны в Украину активно вербует заключенных в российских тюрьмах
Фото: depositphotos.com

Как минимум трое российских криминальных авторитетов из 1990-х погибли в Украине, где они воевали в составе ЧВК "Вагнер". Об этом 13 февраля сообщила расследовательская группа Bellingcat.

Расследователям Bellingcat удалось выяснить, что во время вербовочной кампании вагнеровцы смогли завербовать 59-летнего Сергея Максименко (Олимпиец), 55-летнего Андрея Бережных (Мститель) и 55-летнего Игоря Куска (Афганец). Все они известны своим криминальным прошлым.

Андрей Бережных в середине 90-х создал банду в городе Балаково Саратовской области РФ, действовала она около 20 лет. Бережных и его группа на протяжении многих лет совершили ряд убийств и покушений, жертвами которых стали, в числе прочих, местные владельцы бизнесов.

В 2003 году преступная группа Бережных призналась в нападении на саратовскую телекомпанию СТВ с применением гранатомета РПГ-26. "Медиазона" пишет, что всего Бережных совершил пять доказанных убийств и 12 покушений на убийство, за что его приговорили к 25 годам тюрьмы.

Бережных погиб во время боевых действий в Украине 8 декабря 2022 года, присоединившись к ЧВК "Вагнер" всего за месяц до этого. 

Сергей Максименко возглавлял банду "Олимпия". В начале 2000-х группировка совершила ряд убийств, в основном владельцев местного бизнеса и лидеров соперничающих банд. Также банда занималась проституцией и вымогательством. В Bellinget отмечают особую жестокость действий банды. Например, в 2003 году ее члены напали на семерых мужчин (включая их жен) в местном баре с бейсбольными битами и охотничьими ружьями.

Осужденный на 25 лет Максименко присоединился к ЧВК "Вагнер" в сентябре 2022 года. Погиб он в декабре прошлого года.

Игорь Куск был ветераном войны в Афганистане. С 1998 года в Татарстане руководил преступной группировкой, которая получила название "Кусковские". Банда отличалась тем, что в их рядах было немало ветеранов Афганистана. 

Изначально банда действовала в Нижнекамске и Казани, занималась незначительными преступлениями и заказными убийствами. Однако в 2004 году группировка совершила убийство двух генеральных директоров крупной строительной компании "Татсантехмонтаж", в которой на тот момент работало около тысячи человек.

Bellingcat пишет, что отбывающий 23-летний срок Куск хотел воевать в Украине еще до того, как вербовщики ЧВК "Вагнер" посетили его тюрьму. Он писал письмо главе Чечни Рамзану Кадырову, чтобы его приняли в подразделение "Ахмат". В итоге Куск присоединился к ЧВК "Вагнер" в июле 2022 года и был ликвидирован в Украине.

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.

СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично основатель "Вагнера" Евгений Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне". Заключенным он пообещал, что в колонию они "не вернутся в любом случае". В начале января 2023 года Пригожин (по мнению американского Института исследования войны (ISW) – чтобы "прорекламировать" ЧВК "Вагнер") заявил, что часть вагнеровцев, воевавших в Украине, уже получила помилование в РФ.

Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, остались только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января.

The New York Times написала 25 января, что количество могил на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, принадлежащем ЧВК "Вагнер", увеличилось в семь раз за последние два месяца.

С конца 2022 года вербовщики ЧВК "Вагнер" начали объезжать колонии по второму кругу, так как многие заключенные, отправленные на войну летом и осенью 2022 года, погибли, сообщало российское издание "Медиазона". Отмечается, что в местах лишения свободы стало гораздо меньше желающих пополнить ряды ЧВК.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, убийство, война, тюрьма, заключенные, приговор, преступление, война России против Украины, ЧВК Вагнер, вымогательство, Bellingcat, тюрьмы, криминал, ЧВК
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