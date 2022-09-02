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В Украине восстановлены тысячи частных домов, сотни многоэтажек и десятки объектов социальной инфраструктуры – Тимошенко

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Тимошенко рассказал о восстановлении разрушенных объектов и зданий на освобожденных от российских оккупантов территориях Украины
Тимошенко рассказал о восстановлении разрушенных объектов и зданий на освобожденных от российских оккупантов территориях Украины
Фото: president.gov.ua

В Украине продолжаются оперативные восстановительные работы на всех деоккупированных территориях. О результатах работ по восстановлению жилья и инфраструктуры в Черниговской и Житомирской областях сообщил 2 сентября в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Так, по информации Офиса президента, в Житомирской области восстановлены 719 объектов, в том числе:

  • 554 частных дома
  • 48 многоэтажек
  • 24 школы
  • 20 объектов ЖКХ
  • 14 административных зданий
  • 11 заведений здравоохранения
  • 10 детских садов
  • девять заведений культуры
  • три заведения высшего образования.

В свою очередь, в Черниговской области восстановлены на данный момент более 1100 объектов:

  • 738 частных домов
  • 272 многоэтажки
  • 34 школы
  • 31 детский сад
  • 19 заведений здравоохранения
  • 10 объектов ЖКХ
  • одно заведение высшего образования
  • одно административное здание.

"Продолжается ремонт, восстановление и остекление детских садов в Нежине [Черниговской области], Дмитровке [Черниговской области] и Чернигове. За средства резервного фонда были отремонтированы помещения и здания областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Черниговского областного центра крови и областной больницы", –добавил Тимошенко.

Контекст:

14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан 10 лет.

Зеленский подчеркивал, что перед зимой к восстановлению требуется приступать оперативно и успеть сделать максимум работы.

12 июля Тимошенко представил План быстрого восстановления Украины (Fast Recovery Plan), который будет частью долгосрочного плана обновления страны и должен учесть лучшие современные строительные стандарты.

Согласно данным Киевской школы экономики, по состоянию на 22 августа 2022 года сумма прямого ущерба инфраструктуре составляет $113,5 млрд.

30 августа Зеленский заявил, что для восстановления Украины потребуется $600-800 млрд

Теги: Украина, Чернигов, Житомир, Житомирская область, Черниговская область, Владимир Зеленский, жилье, страна-агрессор, ЖКХ, российская агрессия, война России против Украины, ущерб, школы, разрушения, инфраструктура, детский сад, Кирилл Тимошенко, Денис Шмыгаль, Офис президента Украины, здравоохранение, Кабмин, обновление, российские оккупанты, деоккупация, восстановление
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