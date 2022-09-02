В Украине восстановлены тысячи частных домов, сотни многоэтажек и десятки объектов социальной инфраструктуры – Тимошенко

14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан 10 лет.

Зеленский подчеркивал, что перед зимой к восстановлению требуется приступать оперативно и успеть сделать максимум работы.

12 июля Тимошенко представил План быстрого восстановления Украины (Fast Recovery Plan), который будет частью долгосрочного плана обновления страны и должен учесть лучшие современные строительные стандарты.