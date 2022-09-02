В Украине восстановлены тысячи частных домов, сотни многоэтажек и десятки объектов социальной инфраструктуры – Тимошенко

Так, по информации Офиса президента, в Житомирской области восстановлены 719 объектов, в том числе:
В свою очередь, в Черниговской области восстановлены на данный момент более 1100 объектов:
"Продолжается ремонт, восстановление и остекление детских садов в Нежине [Черниговской области], Дмитровке [Черниговской области] и Чернигове. За средства резервного фонда были отремонтированы помещения и здания областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Черниговского областного центра крови и областной больницы", –добавил Тимошенко.
14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.
4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан 10 лет.
Зеленский подчеркивал, что перед зимой к восстановлению требуется приступать оперативно и успеть сделать максимум работы.
12 июля Тимошенко представил План быстрого восстановления Украины (Fast Recovery Plan), который будет частью долгосрочного плана обновления страны и должен учесть лучшие современные строительные стандарты.
Согласно данным Киевской школы экономики, по состоянию на 22 августа 2022 года сумма прямого ущерба инфраструктуре составляет $113,5 млрд.
30 августа Зеленский заявил, что для восстановления Украины потребуется $600-800 млрд.