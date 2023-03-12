В Воздушных силах рассказали, для чего Россия обстреляла Украину ракетами "Кинжал"

По его словам, эти ракеты создавались для нанесения ударов по "центрам принятия решений", и россияне берегли их, однако из-за отсутствия вооружения начали использовать их для ударов по трансформаторам в Украине.

"Им нужен был результат, некоторого они добились, используя "Кинжалы". Как видим, мы сбиваем крылатые ракеты довольно-таки неплохо, а им нужен результат с пропагандистской целью. Потому что [после обстрела] настолько поднялась риторика в этих пропагандистских каналах, что там это уже "акт возмездия", "горит вся Украина", и показывают одни и те же кадры с разных ракурсов. Ну вот хотели показать внутренней аудитории, что такой вот акт возмездия за неудачи на фронте, нужно же как-то кормить собственный народ, лапши на ушах не хватало им уже", – заявил Игнат.

Он добавил, что у сил обороны пока нет средств, которые могли бы сбивать эти ракеты.

"Кинжал" — это аэробалистическая ракета. То есть ей не нужно подниматься самостоятельно вверх, тратить на это топливо. Кинжал в верхние слои атмосферы поднимает истребитель МиГ-31К, там разреженный воздух, что означает меньшее сопротивление для ракеты. Да, набирая огромную скорость, она летит вниз за баллистической траекторией. Это делает его неуязвимым для наших средств противовоздушной обороны. Сможет ли сбивать "Кинжал" зенитно-ракетный комплекс Patriot PAC-3? Нужно смотреть на практике", – сказал Игнат.