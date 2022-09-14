По словам экс-маршала, он не видит признаков, чтобы россияне смогли перестроить свои вооруженные силы, чтобы вновь захватить инициативу и перейти в наступление.
Стрингер заявил, что сейчас все наблюдают, как "это будет развиваться на местах". По его мнению, есть надежда, что президент Украины Владимир Зеленский окажется в том положении, когда сможет начать переговоры на выгодных для себя условиях и, возможно, "даже победить российские силы, которые вторглись в его страну".
Также он отметил, что "не хочет быть человеком, который говорит, что война завершится к Рождеству", однако заявил, что на сегодняшний день это возможно, поскольку у российской армии может произойти крах.
Стрингер оценил эту вероятность в 30–40%, учитывая нынешнюю ситуацию на фронте, и заявил, что это ставит под сомнение будущее президента России Владимира Путина и путинизма в целом, а Запад должен сейчас очень сильно задуматься о том, как выглядит мир после Путина.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Вторжению предшествовали попытки телефонных об очных антикризисных переговоров ряда мировых лидеров с президентом РФ.
12 сентября издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн.
В Харьковской области ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов, сообщила 13 сентября замминистра обороны Анна Маляр. В частности, освобождена Балаклея. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.