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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вероятность развала армии России до конца года составляет 30–40% – экс-маршал ВВС Британии

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Эдвард Стрингер заявил, что существует вероятность 30 40% того, что российская армия "может рухнуть"
Эдвард Стрингер заявил, что существует вероятность 30–40% того, что российская армия "может рухнуть"
Фото: EPA

Маршал Королевских ВВС в отставке Эдвард Стрингер заявил, что существует вероятность 30–40% того, что российская армия "может рухнуть", а война в Украине может закончиться к Рождеству. Об этом он заявил 14 сентября в интервью Sky News.

По словам экс-маршала, он не видит признаков, чтобы россияне смогли перестроить свои вооруженные силы, чтобы вновь захватить инициативу и перейти в наступление.

Стрингер заявил, что сейчас все наблюдают, как "это будет развиваться на местах". По его мнению, есть надежда, что президент Украины Владимир Зеленский окажется в том положении, когда сможет начать переговоры на выгодных для себя условиях и, возможно, "даже победить российские силы, которые вторглись в его страну".

Также он отметил, что "не хочет быть человеком, который говорит, что война завершится к Рождеству", однако заявил, что на сегодняшний день это возможно, поскольку у российской армии может произойти крах.

Стрингер оценил эту вероятность в 30–40%, учитывая нынешнюю ситуацию на фронте, и заявил, что это ставит под сомнение будущее президента России Владимира Путина и путинизма в целом, а Запад должен сейчас очень сильно задуматься о том, как выглядит мир после Путина.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Вторжению предшествовали попытки телефонных об очных антикризисных переговоров ряда мировых лидеров с президентом РФ.

12 сентября издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн.

В Харьковской области ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов, сообщила 13 сентября замминистра обороны Анна Маляр. В частности, освобождена Балаклея. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.

Теги: Россия, Украина, армия, война, ВВС, Владимир Зеленский, наступление, война России против Украины
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