Эдвард Стрингер заявил, что существует вероятность 30–40% того, что российская армия "может рухнуть" Фото: EPA

По словам экс-маршала, он не видит признаков, чтобы россияне смогли перестроить свои вооруженные силы, чтобы вновь захватить инициативу и перейти в наступление.

Стрингер заявил, что сейчас все наблюдают, как "это будет развиваться на местах". По его мнению, есть надежда, что президент Украины Владимир Зеленский окажется в том положении, когда сможет начать переговоры на выгодных для себя условиях и, возможно, "даже победить российские силы, которые вторглись в его страну".

Также он отметил, что "не хочет быть человеком, который говорит, что война завершится к Рождеству", однако заявил, что на сегодняшний день это возможно, поскольку у российской армии может произойти крах.

Стрингер оценил эту вероятность в 30–40%, учитывая нынешнюю ситуацию на фронте, и заявил, что это ставит под сомнение будущее президента России Владимира Путина и путинизма в целом, а Запад должен сейчас очень сильно задуматься о том, как выглядит мир после Путина.