Военнослужащим ВСУ разрешили открывать ответный огонь в зоне ООС – пресс-офицер

Залужный (на фото) отменил приказы, которые так или иначе запрещали украинским военнослужащим открывать огонь, отметил Годзенко Фото: Валерій Залужний(Zaluzhnyi Valerii) / Facebook

"Приказы, которые так или иначе запрещали открывать огонь, отменены. Новая вводная – делать смерть врагам можно и нужно, решение об открытии принимает командир относительно всего доступного ему вооружения", – отметил Годзенко.

Кроме того, своим приказом Залужный избавил военнослужащих от нужды заполнять лишнюю документацию.

Залужный на встрече с военными журналистами также сообщил, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar "переехали со складов" и уже выполняют боевые задачи, отметил Годзенко.

26 сентября Залужный говорил, что в ВСУ нет бригад, не имеющих беспилотников. Он отмечал, что беспилотники Bayraktar "находятся там, где и нужно быть, и там, где им больше всего необходимо быть".

"Они рассредоточены по аэродромам и выполняют задачи, в том числе боевые", – подчеркивал Залужный.