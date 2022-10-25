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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Все разрушено и разбито". В Нацгвардии показали, как выглядит Белогоровка Луганской области

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Нацгвардейцы отметили, что из Белогоровки уехали почти все жители
Нацгвардейцы отметили, что из Белогоровки уехали почти все жители
Фото: скриншот из видео Национальной гвардии Украины / Facebook

Бойцы Национальной гвардии Украины после освобождения поселка Белогоровка в Луганской области смогли эвакуировать еще несколько жителей. Об этом 25 октября сообщила в Facebook пресс-служба Нацгвардии Украины

В Нацгвардии отметили, что сейчас бойцы удерживают линию обороны под огнем российских оккупантов.

"Белогоровка – первый поселок в Луганской области, который освободили наши защитники не так давно. В ожесточенных боях сражались защитники Калиновского полка Нацгвардии Украины и военные Вооруженных сил. Гвардейцы закрепили свои позиции и крепко держат оборону до сих пор на этом направлении", – говорится в сообщении.

Нацгвардейцы отметили, что от Белогоровки не осталось ничего – все полностью разрушено и разбито, почти все жители уехали. При этом после зачистки поселка были эвакуированы четыре жителя, которые остались без света, тепла и еды.

https://www.facebook.com/NGUmainpage/videos/611142870749220/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

10 мая руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что украинские военнослужащие практически выбили оккупантов из Белогоровки.

13 августа Гайдай сообщал, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 6 сентября он отметил, что в результате наступления ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров.

15 сентября Гайдай сказал, что, по его мнению, в Луганской области не повторится харьковский "мгновенный" сценарий украинского контрнаступления. За область придется тяжело сражаться.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, война, военные, Национальная гвардия, оборона, война России против Украины, Белогоровка
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