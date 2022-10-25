"Все разрушено и разбито". В Нацгвардии показали, как выглядит Белогоровка Луганской области

Нацгвардейцы отметили, что из Белогоровки уехали почти все жители Фото: скриншот из видео Национальной гвардии Украины / Facebook

В Нацгвардии отметили, что сейчас бойцы удерживают линию обороны под огнем российских оккупантов.

"Белогоровка – первый поселок в Луганской области, который освободили наши защитники не так давно. В ожесточенных боях сражались защитники Калиновского полка Нацгвардии Украины и военные Вооруженных сил. Гвардейцы закрепили свои позиции и крепко держат оборону до сих пор на этом направлении", – говорится в сообщении.

Нацгвардейцы отметили, что от Белогоровки не осталось ничего – все полностью разрушено и разбито, почти все жители уехали. При этом после зачистки поселка были эвакуированы четыре жителя, которые остались без света, тепла и еды.