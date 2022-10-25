"Все разрушено и разбито". В Нацгвардии показали, как выглядит Белогоровка Луганской области

В Нацгвардии отметили, что сейчас бойцы удерживают линию обороны под огнем российских оккупантов.
"Белогоровка – первый поселок в Луганской области, который освободили наши защитники не так давно. В ожесточенных боях сражались защитники Калиновского полка Нацгвардии Украины и военные Вооруженных сил. Гвардейцы закрепили свои позиции и крепко держат оборону до сих пор на этом направлении", – говорится в сообщении.
Нацгвардейцы отметили, что от Белогоровки не осталось ничего – все полностью разрушено и разбито, почти все жители уехали. При этом после зачистки поселка были эвакуированы четыре жителя, которые остались без света, тепла и еды.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
10 мая руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что украинские военнослужащие практически выбили оккупантов из Белогоровки.
13 августа Гайдай сообщал, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 6 сентября он отметил, что в результате наступления ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров.
15 сентября Гайдай сказал, что, по его мнению, в Луганской области не повторится харьковский "мгновенный" сценарий украинского контрнаступления. За область придется тяжело сражаться.