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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили на юге за две недели более 1800 оккупантов – ОК "Юг"

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Российские войска понесли большие потери на юге
Российские войска понесли большие потери на юге
Фото: EPA

За две недели активных контрнаступательных действий на юге Украины Вооруженным силам удалось уничтожить более 600 единиц вражеской техники и более 1800 российских оккупантов. Об этом сообщила 12 сентября спикер Объединенного координационного пресс-центра сил обороны "Юг" Украины Наталья Гуменюк на брифинге, организованном медиацентром “Украина” и агентством Укринформ“. Видео пресс-конференции опубликовано на YouTube-канале Ukrinform TV.

"За две недели только на южном направлении ВСУ уничтожили более 1800 оккупантов, более 500 единиц автобронетехники, 122 танка, два самолета, два вертолета и примерно 10 крылатых ракет, которыми враг пытался ударить по территориям, находящимся под контролем Украины", — сообщила Гуменюк.

По ее словам, также была проведена работа по информированию российских войск о том, как сдаться в плен.

"Информировали с помощью переписки, донесения другими вербальными и радиоспособами коммуникации о том, как они могут выйти из этой так называемой "спецоперации" и сделать свое подразделение небоеспособным. В частности, как подпортить технику, как правильно сложить оружие, как правильно перейти в обменный фонд и сохранить свою жизнь", – отметила Гуменюк.

Контекст:

29 августа Наталья Гуменюк сообщала, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. Так, 10 сентября она проинформировала, что продвижение защитников на разных участках южного фронта составляет от двух до нескольких десятков километров

11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.

12 сентября Гуменюк сообщила, что российские оккупанты на юге Украины пытаются договориться с ВСУ о сдаче оружия. Также она рассказала, что Вооруженные силы Украины за две недели освободили 500 км² Херсонской области, деоккупированы пять населенных пунктов.

Теги: Херсонская область, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Наталья Гуменюк
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