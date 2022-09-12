ВСУ уничтожили на юге за две недели более 1800 оккупантов – ОК "Юг"

"За две недели только на южном направлении ВСУ уничтожили более 1800 оккупантов, более 500 единиц автобронетехники, 122 танка, два самолета, два вертолета и примерно 10 крылатых ракет, которыми враг пытался ударить по территориям, находящимся под контролем Украины", — сообщила Гуменюк.

По ее словам, также была проведена работа по информированию российских войск о том, как сдаться в плен.

"Информировали с помощью переписки, донесения другими вербальными и радиоспособами коммуникации о том, как они могут выйти из этой так называемой "спецоперации" и сделать свое подразделение небоеспособным. В частности, как подпортить технику, как правильно сложить оружие, как правильно перейти в обменный фонд и сохранить свою жизнь", – отметила Гуменюк.