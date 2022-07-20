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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили радиолокационную станцию оккупантов, которая находилась более чем в 100 км от позиций украинских военных

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ВСУ уничтожили технику российских захватчиков в Херсонской области
ВСУ уничтожили технику российских захватчиков в Херсонской области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные уничтожили радиолокационную станцию российских оккупантов. Об этом 20 июля в Facebook сообщила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"В Лазурном уничтожили сверхсовременную российскую радиолокационную станцию 48Я6-К1 "Подлет". Самое интересное, что уничтожили ее в Херсонской области, более чем в 100 км от позиций, которые сейчас занимают ВСУ", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/pfbid0233aqXs2qKjFxr5J2owMdQmkvJtrwSUfCaGRcVfd7D4Pvy7gw6xVoddWaFG8adQ6tl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО MLRS и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что США довольны тем, насколько точно Украина бьет из HIMARS по оккупантам. По данным Минобороны, за последние недели HIMARS уничтожили более 30 российских военных объектов на передовой. 

Министр обороны Украины убежден, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, ВСУ, война России против Украины
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