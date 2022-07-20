ВСУ уничтожили радиолокационную станцию оккупантов, которая находилась более чем в 100 км от позиций украинских военных

"В Лазурном уничтожили сверхсовременную российскую радиолокационную станцию 48Я6-К1 "Подлет". Самое интересное, что уничтожили ее в Херсонской области, более чем в 100 км от позиций, которые сейчас занимают ВСУ", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО MLRS и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что США довольны тем, насколько точно Украина бьет из HIMARS по оккупантам. По данным Минобороны, за последние недели HIMARS уничтожили более 30 российских военных объектов на передовой.

Министр обороны Украины убежден, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км.