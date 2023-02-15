Яценюк: Украина не может не выиграть. Иначе весь мир развалится на курву-мать!

Речь об этом зашла при обсуждении международных санкций против Ирана, который поставляет России вооружение, которое Москва использует против Украины.
"Зло вообще в мире должно быть наказано. Почему мы говорим о том, что Россия должна проиграть эту войну? Потому что речь не просто о России, речь не просто о путинском режиме, речь не просто об этой недоимперии (я подчеркиваю, что это недоимперия и недоармия), а речь о зле, самом настоящем", – сказал Яценюк.
По его словам, чтобы объяснить школьникам, как выглядит зло, "ничего не нужно придумывать, нужно просто показать Россию" и страны, которые ее поддерживают.
"Именно так выглядит зло. Глобальная справедливость вообще должна существовать. И я снова отвечу. Ведь тогда, когда Гитлер начинал Вторую мировую войну, он точно не думал, что он покончит свою жалкую жизнь в бункере, совершив самоубийство. И мир тогда, в 1939 году или в 1940-м, мир также не думал о том, какой будет конец нацистской Германии. Но он настал. Поэтому это простая формула снова. Она сложная, с одной стороны, а с другой – очень простая: что сильнее – добро или зло, справедливость или несправедливость", – отметил Яценюк.
Он подчеркнул, что "то же было с Советским союзом".
"Империя зла пала. То же было с Берлинской стеной. Берлинская стена пала. Так будет и здесь. Украина выиграет. Потому что по-иному этот мир не может существовать. Он развалится на курву-маму тогда, этот мир", – заявил Яценюк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, осенью – из части территорий Харьковской, Херсонской и Николаевской областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки. Позднее он несколько раз повторял, что в 2023 году война закончится победой Украины, и добавлял, что Украина победит "великую и непобедимую" российскую армию, как Давид победил Голиафа.
Шансы России победить Украину равны нулю, заявлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.