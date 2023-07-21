За несколько месяцев в войне против Украины погибло до 20 тыс. заключенных, завербованных в "Вагнер" – британская разведка

"В ближайшие дни российская группа "Вагнер", вероятно, освободит последних новобранцев-осужденных от их обязательной службы", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что схема вербовки "Вагнером" заключенных достигла пика в начале 2023 года и по ней служило не менее 40 тыс. человек. В разведке предполагают, что значительное число ныне помилованных осужденных, вероятно, примут предложение продолжить работу с "Вагнером".

В ведомстве отметили, что завербованные в "Вагнер" заключенные позволили РФ добиться успехов в Бахмуте.

"Проект [вебовки заключенных] превратил "Вагнер" в организацию, которая в прошлом месяце бросила прямой вызов авторитету президента [страны-агрессора РФ Владимира] Путина. Это также один из самых кровавых эпизодов в современной военной истории: за несколько месяцев было убито до 20 тыс. новобранцев-осужденных", – сообщили в британском минобороны.