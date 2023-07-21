За несколько месяцев в войне против Украины погибло до 20 тыс. заключенных, завербованных в "Вагнер" – британская разведка

"В ближайшие дни российская группа "Вагнер", вероятно, освободит последних новобранцев-осужденных от их обязательной службы", – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что схема вербовки "Вагнером" заключенных достигла пика в начале 2023 года и по ней служило не менее 40 тыс. человек. В разведке предполагают, что значительное число ныне помилованных осужденных, вероятно, примут предложение продолжить работу с "Вагнером".
В ведомстве отметили, что завербованные в "Вагнер" заключенные позволили РФ добиться успехов в Бахмуте.
"Проект [вебовки заключенных] превратил "Вагнер" в организацию, которая в прошлом месяце бросила прямой вызов авторитету президента [страны-агрессора РФ Владимира] Путина. Это также один из самых кровавых эпизодов в современной военной истории: за несколько месяцев было убито до 20 тыс. новобранцев-осужденных", – сообщили в британском минобороны.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 July 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 21, 2023
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23–24 июня в РФ основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж. Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".
Для наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси, как сообщили СМИ, строят лагерь, на территории республики, по данным ГПСУ, находится уже несколько сотен наемников. По информации главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, в Беларуси для них создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.
По оценке мониторингового проекта "Беларускі Гаюн" от 18 июля, за последние дни в Беларусь прибыло минимум шесть колонн ЧВК "Вагнер", на территории республики уже находится около 2–2,5 тыс. наемников незаконного вооруженного формирования.
Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а если нужно, то "вступятся за них в случае, если это потребуется".